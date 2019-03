Skaderne på hendes lille krop var så voldsomme, at de mest af alt mindede om det, man plejer at se hos ofre for bilulykker.

Mens den britiske pige Eve Letherlands liv langsomt ebbede ud, spillede hendes mor computerspil, tog selfier og chattede ganske få meter derfra.

Sådan lyder anklagerne i en opsigtsvækkende sag fra det sydvestlige England, skriver BBC.

Eve Letherland blev blot 22 måneder.

»De smerter, hun må have følt, kan man kun prøve at forestille sig,« fortæller anklageren i sagen, Sean Brunton.

Den lille pige blev fundet med kraniebrud, en bristet lever og flere andre skader på sin krop i sit hjem i byen Liskeard i oktober 2017.

Både hendes mor - Abigail Leatherland - og moderens kæreste - Thomas Curd - nægter sig skyldige i at have dræbt hende.

Under retssagen mod parret tirsdag kom det frem, at man endnu ikke ved, hvem af de to, der var ansvarlig for at have påført pigen de voldsomme skader.

»Virkeligheden er den, at den ene, den anden eller dem begge kan have overfaldet pigen så voldsomt, at hun lå tilbage med livstruende skader,« fortalte Sean Brunton og fortsatte:

»Men i stedet for at køre hende på hospitalet eller ringe efter en læge eller gøre noget som helst for at prøve at redde hende, gav de hende en fatal dosis af kodein.«

Kodein er et smertestillende opiat, som kun voksne bør tage.

I stedet for at hjælpe den lille pige er moderen og hendes kæreste anklaget for at have spillet computerspil, taget selfier, set tv og skrevet beskeder 'blot få meter fra der, hvor Eve lå og fik det dårligere og til sidst døde i sin seng', skriver BBC.

Ifølge anklageren havde den lille pige været død i flere timer, da hendes mor endelig ringede efter hjælp.

På det tidspunkt var rigor mortis allerede sat ind.

Udover at være tiltalt for drabet på Eve er de subsidiært tiltalt for manddrab ved grov forsømmelighed.

Retssagen mod dem fortsætter senere denne måned.