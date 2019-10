En amerikansk mor fra Tennessee er blevet arresteret for liggende at svinge sin datter rundt over hovedet med den ene arm, men hun puster røg i hovedet på datteren.

Hele seancen blev livestreamet på Facebook. Det skriver avisen New York Post.

Den 24-årige Tybresha Sexton blev sigtet, efter at politiet ransagede hendes hjem i Chattanooga søndag.

Adskillige mennesker havde ringet til alarmcentralen og fortalt om det chokerende videoklip, de havde set på Facebook.

»Jeg ville ikke have den fucking baby alligevel,« har Sexton øjensynligt fortalt de betjente, som kom ind i hendes hjem. De viser en skriftlig anholdelseserklæring, som tv-stationen WTVC har fået fat i.

Betjentene kunne ikke undgå at lugte alkohol, da de mødte Tybresha Sexton. Hun stank af det, og adskillige flasker lå rundt omkring hende i lejligheden.

Et videoklip på 43 sekunder, der er lagt op af en anden bruger, viser en liggende Sexton tænde en cigaret med den ene hånd, mens hun holder sin en måned gamle datter med den anden.

Det står ikke klart, hvad hun egentlig røg.

Tybresha Sexton. Foto: Hamilton County Sheriffs Office Vis mere Tybresha Sexton. Foto: Hamilton County Sheriffs Office

På et tidspunkt ser man hende give babyen en rystetur, mens de, der ser videoen på nettet, opfordrer hende til at stoppe.

»Hun er på vej til at dræbe den baby,« som en person skriver.

Foruden børnemishandling bliver hun sigtet for at modsætte sig arrestationen og at optræde uordentligt.

Hun opholder sig nu i Hamilton County Sheriffs kontor med en kaution på 683.000 kroner.

Den lille baby er sat i pleje hos Sextons mor.