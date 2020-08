En 10 år gammel søn er blevet dræbt af sin mor i det vestlige London.

Den meddelelse gav moren selv politifolkene på stationen, som hun opsøgte i de tidlige timer søndag morgen. Det skriver Sky News.

Olga Freeman på 40 år stod frem for en dommer søndag og blev sigtet for at have dræbt sin søn. Hun skal for retten igen allerede på onsdag – denne gang i Old Bailey.

Sønnen Dylan Freeman blev efterfølgende fundet død på deres ejendom i Cumberland Park i London-forstaden Acton.

Olga Freeman sammen med sin søn Dylan. Foto: Facebook / Olga Freeman Vis mere Olga Freeman sammen med sin søn Dylan. Foto: Facebook / Olga Freeman

Dylans far, Dean Freeman, er en fotograf med speciale i de kendte. Han beskriver sin søn som et 'vidunderligt og kunstnerisk barn, som elskede af rejse, besøge kunstgallerier og svømme'.

»Jeg kan ikke begynde at forstå mit afsavn,« udtaler han ifølge Sky News.

»Vi har rejst en masse gennem de seneste år og haft mindeværdige stunder i eksempelvis Brasilien, Frankrig og Spanien.«

En talsmand bekræfter, at Dean Freeman var på opgave i Spanien, da han hørte om Dylans død. Han var 'totalt ødelagt' over nyheden.

»Selv om han var blevet skilt for nogle år siden, så var han glad for den tid, han tilbragte sammen med sin søn,« sagde talsmanden.

Ifølge sin egen hjemmeside har Dean Freeman blandt andet arbejdet med Bollywood-stjernen Deepika Padukone og Hollywoord-skuespilleren Bradley Cooper.

Dylan Freemans farfar, Robert Freeman, fotograferede de første fem albumcovers for The Beatles.