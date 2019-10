En gammel Plymouth coupe er enhver veteranbilsamlers drøm.

Men at den også kan vække følelser hos en 45-årig amerikansk mor fra North Carolina, er måske en kende overraskende.

Hun er i hvert fald kommet i alvorlige problemer med ordensmagten, fordi hun har byttet sit to-årige barn for coupe'en.

Alice Leann Todd foretog den ufattelige bytning for en Plymouth Laser fra 1992 sidste år, skriver New York Post.

Plymouth Laser. Foto: Wikipedia Vis mere Plymouth Laser. Foto: Wikipedia

Hun byttede barnet for bilen med et par fra North Carolina, som også er blevet arresteret, ifølge NBC News.

Alarmerne begyndte først at ringe hos myndighederne, da den 47-årige Tina Marie Chavis bragte barnet til et hospital i juli, fordi det havde en allergisk reaktion.

Staben på hospitalet så, at barnet havde sår, og straks blev politiet og børneforsorgen tippet.

Oprindelig hævdede Chavis over for politiet, at hun var barnets biologiske mor.

Så ændrede hun historien og sagde at hun var barnets adoptivmor, ifølge NBC.

Men 'uheldigvis' manglede hun enhver dokumentation, så en arrestation kom som en naturlig følge.

Hun blev arresteret sammen med den 53-årige Mendoza Romero, efter at efterforskerne fik sat den utrolige og chokerende historie sammen.

Alle tre voksne er sigtet for at sælge, aflevere eller købe en mindreårig. De sidder alle i fængsel med en kaution på 340.000 kroner.