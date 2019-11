Et bestemt afslag fik en søn fra staten Texas til at gå bersærk. Han samlede sin mors hund op og kastede den så hårdt, at dens hjerte bristede.

Den 39-årige James Garcia, som de sidste fire år delvist har levet sammen med sine forældre i San Antonio, spurgte sin mor om lov til at bringe en kvinde med sig hjem.

Planen var så, at de to skulle have sex sammen i hans soveværelse den 24. oktober, rapporterer tv-stationen News 4 San Antonio.

Da moderen nægtede at lade kvinden komme ind i hjemmet, tog Garcia hendes hund Roxy og kastede den seks meter gennem luften. Det fremgår af retsdokumenter, som tv-stationen har set.

Foto: Bexar County Jail

Garcia tog flugten, mens den stakkels hund hjælpeløst led på køkkengulvet.

Roxy blev straks hastet til dyrlægen, men det var alt for sent. Kastet var så kraftigt, at 'det fik Roxys hjerte til at briste, den døde simpelthen', sagde dyrlægen til tv-stationen KSAT 12.

Da Garcia kom tilbage til åstedet, var politiet stadig til stede. Han fortalte dem, at han ikke kunne lide, at hunden led.

Han blev arresteret lørdag, men er nu på fri fod efter at have betalt en kaution på 34.000 kroner.