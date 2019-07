Svenske Beata Tinmark ville gerne dele et billede af sin 9-årige søn Douglas på Facebook.

Men det fik hun ikke lov til.

På billedet ser man den 9-årige dreng, der lige har været en tur i poolen, og derfor er iført badebukser.

Men ifølge Facebook er det åbenbart ikke et billede, der hører til på det sociale medie. Kort efter Beata Tinmarks offentliggjorde billedet på sin profil, blev det nemlig fjernet igen, skriver Aftonbladet.

'Dette indlæg bryder vores fællesskabsregler om nøgenhed eller seksuel aktivitet,' lød forklaringen fra Facebook.

»Jeg blev chokeret, han er en ni år gammel dreng. Ikke fordi det skal spille nogen som helst rolle, om det er en pige eller en dreng, men det havde måske været lidt lettere at forstå, hvis han var pige,« siger Beata Tinmarks til mediet.

Den 50-årige svensker forsøgte at lægge billedet op på sin profil igen, men med samme resultat - det blev fjernet.

Hun havde en mistanke om, at det faktum, at man på billedet kan se hendes 9-årige søns brystvorter, var grunden til, at billedet blev fjernet og hendes bange anelser skulle vise sig at være rigtige. Da hun bortcensurerede sin søns brystvorter, fik billedet nemlig lov til at blive liggende på hendes Facebook-profil.

Henter før-efter billede...

Beata Tinmark oplyser til Aftonbladet, at hun mistænker, at længden på hendes søns hår i virkeligheden er problemet - ikke hans brystvorter.

Hun mener, at Douglas - fordi han har langt hår - kan forveksles med en pige. Hvis han i stedet havde kort hår, er hun sikker på, at billedet havde fået lov til at blive liggende.

»Men piger har jo heller ingen bryster, når de er ni år gamle, så uanset hvad er det uforståeligt. Det er jo bare en barnekrop,« siger Beata Tinmark til den svenske avis.

B.T. har været i kontakt med den 50-årige svensker, der fortæller, at hun er blevet blokeret fra Facebook i 24 timer, efter have delt Aftonbladets artikel på sin profil.

DET HER MÅ DU IKKE DELE AF DINE BØRN Indhold, der viser et nøgent barn, hvor nøgenhed defineres som Synlige kønsdele (også hvis de dækkes eller tilsløres af gennemsigtigt tøj)

Synlig anus og/eller nærbillede af helt nøgne baller

Utildækkede, kvindelige brystvorter på børn over småbørnsalderen

Intet tøj fra hals til knæ på børn over småbørnsalderen

Digitalt oprettede billeder af nøgne mindreårige, medmindre billederne har sundhedsmæssige eller uddannelsesmæssige formål Facebook har mange flere regler for, hvad for noget indhold, deres brugere må dele. Disse regler er gældende for Sean Ammentorps billede af datteren. Kilde: Facebook Fællesskabsregler, artikel 7.

B.T. lavede i slutningen af april en lignende artikel om en dansk far, der lagde et billede op af sine to sønner og datter, der står iført badebukser foran poolen under en badeferie til Gran Canaria. Billedet blev fjernet, med samme begrundelse som den fik Beata Tinmark - at billedet havde overskredet det sociale medies fællesskabsregler 'om nøgenhed eller seksuel aktivitet'.

»Der er mange gode grunde til at begrænse billedet af afklædte børn. Facebook er en global platform, og det synspunkt, vi har i Norden om, at nøgenhed er frihed og uskadeligt, er et minoritetsstandpunkt globalt,« sagde Facebooks kommunikationschef for Norden i den forbindelse og tilføjede:

»Man skal ikke langt væk, før nøgenhed er uønsket, og man skal heller ikke langt væk, før det opfattes som decideret pornografisk, selvom det af afsender opfattes som helt uskyldigt. Vi er nødt til at trække linjer, og de linjer skaber friktion.«

Blandt Facebooks team sidder såkaldte 'reviewers', som gennemgår de billeder, brugerne lægger op, og vurderer hvorvidt de er i overensstemmelse med det sociale medies retningslinjer.