Smukke, lyshårede Wilmas hoved lå i en rullekuffert hjemme hos hendes tidligere kæreste.

Den 17-årige svenske pige havde været udsat for det, hendes mor nu betegner som 'ren og skær ondskab.'

Sagen om Wilma Anderssons forsvinden og bestialske død har optaget de svenske medier lige siden den dag i november sidste år, hvor hun pludselig var væk.

En storstilet politieftersøgning blev sat i gang i Walkesborg i Uddevalla i det sydøstlige Sverige, og pilen pegede hurtigt på hendes 23-årige 'sygeligt jaloux' eks-kæreste.

Wilma Andersson på 17 år forsvandt sidste efterår i Sverige. Hun blev senere fundet dræbt. Foto: Privatfoto Vis mere Wilma Andersson på 17 år forsvandt sidste efterår i Sverige. Hun blev senere fundet dræbt. Foto: Privatfoto

Efter nogle uger fandt politiet blodspor, en kniv og en kropsdel i hans lejlighed, men på det tidspunkt var han allerede anholdt og sigtet i sagen.

Torsdag aften medvirkede Wilmas mor, Linda Andersson, i et tv-program, hvor hun beskrev det mareridt, hun har levet i det seneste halve år.

»Jeg vil have svar på, hvad der skete. Jeg vil have et ærligt svar,« sagde hun i programmet 'Efterlyst'.

Linda Anderson fortalte også, hvordan hun kort efter Wilmas forsvinden tog hen til kærestens lejlighed for at lede efter hende.

På det tidspunkt havde Wilma været forsvundet i tre dage. Ifølge eks-kæresten havde de haft et skænderi, og teenagepigen havde forladt lejligheden.

»Jeg havde med det samme en fornemmelse af, at der var noget, som ikke stemte. Der var så mange omstændigheder omkring det, som gjorde, at det var forkert. Der er noget helt forkert, som er sket. Det var min følelse, da jeg kom ind i lejligheden,« fortalte moderen i programmet og tilføjede, at hun på intet tidspunkt troede på, at datteren havde forladt lejligheden.

En intensiv eftersøgning gik i gang, og eks-kæresten kom hurtigt i politiets søgelys. Kort efter blev han anholdt af politiet. Mistænkt for at have slået Wilma ihjel i lejligheden.

Efter noget tid fandt politiet en kropsdel fra Wilma, og så stod det for alvor klart, at hun ikke mere var i live. I denne uge kom det frem, at det var den unge kvindes hoved, som lå gemt i en kuffert.

Det var i denne kuffert, at politiet fandt Wilmas afskårne hoved. Foto: Svensk politi Foto: Svensk politi Vis mere Det var i denne kuffert, at politiet fandt Wilmas afskårne hoved. Foto: Svensk politi Foto: Svensk politi

Linda Andersson fik ret hurtigt fik en ubehagelig fornemmelse af, at hendes datter ikke længere var i live, men hun havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at det stod så slemt til, som det rent faktisk gjorde.

»Det er så uvirkeligt. Det er ren og skær ondskab. Der er ingen menneskelighed i det her. Overhovedet ikke,« lød det fra den ulykkelige Linda Andersson.

»Den, som har gjort dette, må tage sin straf. Det, den person har gjort mod Wilma, det er der ingen straf i verden, som kan bøde for. Jeg håber, at den, som har gjort dette, aldrig nogensinde kommer ud. Aldrig.«

Torsdag blev den 23-årige eks-kæreste tiltalt for drab og for usømmelig omgang med lig.