Hendes mor og to søstre på syv og fire år er døde, men lillesøsteren på 16 måneder klarede den.

Der gik et chok gennem den nordnorske by Tromsø, da en ung sudansk mor i sidste uge gik ud i det iskolde vand med sine tre små piger.

Kvinden og de tre børn blev 2. december fundet livløse i vandet.

Kort efter døde moderen og den syv-årige pige, mens datteren på fire kæmpede for sit liv.

En af de omkomne piger gik på Borgtun skole i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Efter nogle dage måtte også hun give efter for de ekstreme kuldegrader, hendes lille krop havde været udsat for.

Den foreløbige obduktionsrapport viser, at de døde af drukning og alvorlig nedkøling.

Tragedien har rystet Norge, men nu er der heldigvis et lys i mørket.

Tirsdag oplyser politiet i Tromsø nemlig ifølge den norske avis VG, at den yngste pige er uden for livsfare.

Tromsø 20191202. Det letes fremdeles i Sandesundet etter at fire personer ble funnet livløse i vannet tidligere i ettermiddag. Her er en Sea-King i lufta. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Det er uklart, præcis hvilken tilstand hun er i, men hendes tilstand beskrives som stabil.

»Oven i sorgen er nyheden et lyspunkt for faderen. Han opfatter, at det går bedre for den yngste datter og er selvfølgelig styrket i håbet og troen på, at det vil gå godt,« siger familiens bistandsadvokat Erik Ringberg til avisen.

Kvinden er siden blevet sigtet for drab og drabsforsøg.

Den mindste pige har siden ligget i kritisk tilstand på intensiv afdeling på Rigshospitalet i Oslo.

Sådan så det ud, da der blev ledt efter familien i vandet ved Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Faderen har siddet ved sin datters siden, og flere hundrede sudanesere har besøgt sygehuset for at vise deres medfølelse.

»Faderen er dybt taknemmelig over den kærlighed og omsorg, Tromsøs befolkning har vist og givet ham den seneste tid,« siger Erik Ringberg til VG.

Professor Lars Mehlum fra Nationalt Center for selvmordsforskning og -forebyggelse i Norge siger, at denne type sager heldigvis er yderst sjældne. De opstår som regel, når forældrene er i en akut psykotisk tilstand, hvor de ikke kan overskue deres situation.

Familien er oprindeligt fra Sudan, og børnenes far har permanent opholdstilladelse i Norge. Resten af familien havde kun et midlertidig opholdstilladelse.