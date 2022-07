Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter månedsvis med tortur kunne hans krop ikke mere.

En infektion var opstået som følge af adskillige brud på den 15-åriges ribben, og den skulle vise sig at koste ham livet.

Nu er Sebastian Kalinowskis mor og hendes kæreste, ifølge Sky News, blevet dømt for at have frarøvet ham livet.

Og for på mest grusomme vis at have mishandlet teenageren i tiden frem mod hans død.

Året inden sin død i august 2021 flyttede Sebastian Kalinowski fra Polen til Huddersfield i England for at bo med sin mor og hendes kæreste.

Men ikke længe efter blev hjemmet, der ellers skulle have dannet de trygge rammer for teenagerens liv, omdannet til et decideret voldshelvede.

Den unge dreng blev af moderen Agnieszka Kalinowska og stedfaderen Andrezej Latoszewski slået med sengelameller, stukket med nåle, råbt af, kontrolleret og ydmyget.

Torturen blev optaget af de overvågningskameraer, som moderen og kæresten selv havde sat op for at kontrollere og overvåge sønnen.

Optagelserne blev vist for retten i Leeds, og på dem fremgik det, at Andrezej Latoszewski igen og igen overfaldt teenagedrengen.

Og at Agnieszka Kalinowska flere gange var involveret i angrebene.

Overvågningsvideo fra den dag, teenageren døde, viser, at Andrezej Latoszewski hev ham ud fra hans soveværelse omkring klokken 8.25.

Og at han et kvarter senere vendte tilbage med ham – nøgen, våd og bevidstløs.

Først to og en halv time senere blev en ambulance tilkaldt. Men der var intet at gøre.

Sebastian Kalinowski var død som følge af en ubehandlet infektion forårsaget af flere ribbensbrud.

Kæresteparret har fra start nægtet sig skyldige i overlagt drab, men blev fredag kendt skyldige ved retten i Leeds.

»Folk spørger sig selv: Hvordan kan et barn i vores samfund blive udsat for så voldsomme overgreb, uden nogen reagerer,« lyder det fra politiets talsmand, der fortsætter:

»Det er derfor, det er vigtigt, at alle sten er blevet vendt i efterforskningen af hans død. Vi vil opfordre alle, der bærer en bekymring for et barn, at reagere på den og søge hjælp hos myndighederne.«

Til oktober beslutter retten, hvilken straf moderen Agnieszka Kalinowska og stedfaderen, Andrezej Latoszewski, skal idømmes.