En tysk kvinde og hendes ti-årige søn blev onsdag fundet dræbt på den spanske ferieø Tenerife. Kort efter blev ægtemanden anholdt af politiet.

Den populære ferieø var i begyndelsen af ugen udsat for en helt ufattelig familietragedie.

Tirsdag stødte nogle vandrere på en blot fem-årige dreng, som kom gående alene på en skovsti i nærheden af byen Adeje på den sydvestlige del af øen.

Den lille dreng var meget beskidt. Han græd og virkede i det hele taget chokeret, skriver den spanske avis El Pais.

Han talte ikke spansk, så turisterne tog drengen med sig og fandt en nabo, der forstod tysk.

På den måde var den lille dreng i stand til at forklare, at hans far havde taget hele familien med til en grotte, hvor han havde angrebet dem.

Drengen var blevet forskrækket over den megen blod og var løbet væk fra stedet.

Da politiet opsøgte den 43-årige mand i en lejlighed i Adeje, lå han og sov.

Han nægtede at sige, hvor resten af hans familie var og gjorde modstand, da betjentene ville anholde ham.

En større eftersøgning blev sat i gang med både helikopter og 100 politifolk.

I grotten gjorde eftersøgningsmandskabet det makabre fund:

Ligene af den 39-årige kvinde og hendes søn, som bar præg af at være blevet udsat for vold.

Ifølge El Pais lå ægteparret i skilsmisseforhandlinger, men havde ikke sagt noget om bruddet til deres børn.

Hele familien er tyske statsborgere, men manden er flyttet permanent til Tenerife.

Mandag ankom hans kone og børn for at besøge ham.

Tenerife er Spaniens næststørste ø, hvor tusindvis af turister hvert år nyder solen under sydlige himmelstrøg.