En 41-årig mor og hendes otteårige søn forsvandt natten til mandag ved Vadehavet ud for Brunsbüttel i det sydvestlige Slesvig-Holsten.

Politiet troede, at der var tale om selvmord, da de fandt dele af deres tøj på en høfde i havet, mens morens 19-årige datter berettede, at hendes mor havde fortalt om sine selvmordsplaner.

Men nu har politiet skiftet mening, og de arbejder nu ud fra en teori om, at det hele kan være et stort fupnummer.

Fupnummeret skulle være udført, fordi moren ønskede at gå under jorden med sønnen for at starte et nyt liv med en ny identitet.

Det er politiet i Heide, der har oplyst, at der er tegn på, at de to personer slet ikke er døde. Det skriver Norddeutsche Rundschau.

Det betyder, at politiet har valgt at offentliggøre et billede af den 41-årige mor og hendes otteårige søn.

Det ville de normalt ikke gøre, når der er tale om en mulig tragedie, og det er derfor et overraskende træk af politiet i jagten på at finde dem.

Ifølge Norddeutsche Rundschau har kvinden rigeligt med midler til at påbegynde et nyt liv med en ny identitet.

Her ses et billede af de to personer, som politiet i første omgang troede var døde, men som nu menes at være i live. Vis mere Her ses et billede af de to personer, som politiet i første omgang troede var døde, men som nu menes at være i live.

Det var den 19-årige datter, der natten til mandag slog alarm.

Herefter startede politiet en større eftersøgning, hvor det så ud, som om moren havde taget sin søn med i døden i bølgerne.

Den 19-årige pige brød sammen efter episoden, og hun er i lægelig behandling på nuværende tidspunkt.

Politiet oplyser, at der ingen spor er efter de to forsvundne personer.