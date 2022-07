Lyt til artiklen

En mor og hendes fireårige søn blev mandag traumatiseret for livet, da de blev en ufrivillig del af en igangværende rockerkonflikt i Melbourne.

Det rapporterer australske medier, heriblandt news.com.au.

Kvinden, som hedder Tash, og hendes fireårige søn Vinny, fik stukket en pistol i deres ansigter af to maskerede mænd lørdag ved frokosttid.

»Det eneste, jeg kan huske, er, at der blev peget en pistol i ansigtet af mig, og det næste, jeg ved, er, at jeg trækker mit barn ud af bilen,« siger kvinden.

De to mænd beordrede kvinden og hendes søn ud af deres bil.

»Den onde mand sagde til min mor og jeg, at vi skulle komme ud. Den onde mand... han pegede en pistol på min mor,« siger fireårige Vinny om episoden.

At de to maskerede mænd havde mere end almindeligt travlt, skyldes, at de kort forinden formentlig havde begået en anden og endnu mere voldsom forbrydelse.

De to er nemlig hovedmistænkte i et mordforsøg på den professionelle bokser Suleyman 'Sam' Abdulrahim, som er tidligere medlem af den australske rockerklub Mongols Motorcycle Club.

Abdulrahim sad i sin bil og havde netop været til sin fætters begravelse, da han blev beskudt fra en Mazda, som efterfølgende i flugten ramte en brandhane og en lysregulering og standsede.

Den ubesejrede boksers Mercedes var blevet kraftigt beskudt, men han overlevede attentatforsøget og var i kritisk tilstand selv i stand til at køre til politistationen.

Efterfølgende er et billede, der angiveligt viser fire skudhuller i Abdulrahims brystkasse, blevet spredt på sociale medier. Han er efter to operationer nu uden for livsfare.

Sam Abdulrahim har tidligere siddet i fængsel for vanvidskørsel i en Ferrari, som endte med at koste en 88-årig kvinde livet. Han blev siden prøveløsladt, men den beslutning blev omstødt, efter at der var blevet gjort flere forsøg på hans liv.

Ifølge theage.com er hele fem forskellige grupperinger i dag ude efter Sam Abdulrahim.