Navalnyjs stab beskylder russiske myndigheder for at forsøge at dække sporene efter Putin-kritikerens død.

Aleksej Navalnyjs mor har lørdag fået at vide, at hendes søn blev ramt af "pludselig død syndrom", og at familien ikke kan få udleveret liget, før der er foretaget en undersøgelse.

Det oplyser Navalnyjs stab ifølge Reuters.

Staben beskylder russiske myndigheder for at forsøge at "dække deres spor", skriver AFP.

- Det er tydeligt, at morderne vil dække deres spor og derfor ikke udleverer hans lig. De skjuler det endda for hans mor, skriver staben i en besked på Telegram.

Navalnyjs 69-årige mor, Ljudmila, har sammen med hans advokat trodset de barske vejrforhold og 30 minusgrader i det nordlige Rusland og er rejst til den straffekoloni, hvor hendes søn døde fredag.

De siger, at hans lig ikke er i lighuset. Det meddeler Navalnyjs talskvinde, Kira Jarmysj, i en besked på X.

I straffekolonien fik hans mor besked om, at hans lig var bragt til et lighus i en nærliggende by, Salekhard.

Men da hun ankom dertil med advokaten, var lighuset lukket.

Da Navalnyjs advokat ringede til et nummer, der stod på døren, oplyste lighuset, at de ikke har liget af den afdøde oppositionsleder, skriver Jarmysj på X.

- Lige nu har vi ikke adgang til liget, og vi ved ikke med sikkerhed, hvor det er. Vi kræver, at russiske myndigheder omgående udleverer Aleksejs lig til hans familie, siger Jarmysj til Reuters.

I straffekolonien har Navalnyjs mor fået udleveret en officiel dødsattest, hvor det fremgår, at hendes 47-årige søn døde fredag klokken 14.17 lokal tid, tilføjer hun.

- Da Aleksejs advokat og mor ankom til kolonien her til morgen, fik de at vide, at årsagen til Navalnyjs død var pludselig død syndrom, skriver Ivan Zjdanov, der leder Navalnyjs stiftelse til bekæmpelse af korruption, på X.

"Pludselig død syndrom" er et ukonkret udtryk for forskellige hjertelidelser, der har ført til hjertestop og død.

I den tyske by München, hvor en lang række lande er samlet til en årlig sikkerhedskonference, opfordrer udenrigsministrene fra de såkaldte G7-lande til, at Rusland gør rede for omstændighederne omkring Navalnyjs død.

- De udtrykker deres vrede over Aleksej Navalnyjs død i fængslet, hvor han på uretfærdig vis var straffet for legitime politiske aktiviteter og sin kamp mod korruption, lyder det i en meddelelse fra Italien, det nuværende G7-formandsland.

G7 består foruden Italien af USA, Canada, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Japan.

/ritzau/