En amerikansk mor gav efter sigende sit eget liv for at beskytte sin lille søn på to måneder, da der lørdag aften pludselig blev åbnet ild i et butikscenter i El Paso.

»Ud fra spædbarnets skader mener man, at det er mere end sandsynligt, at min søster forsøgte at skærme ham.«

Amerikanske Leta Jamrowski fik lørdag aften den ubærlige nyhed, at hendes storesøster – Jordan Anchondo – var et af ofrene for det blodige skyderi i indkøbscenteret Cielo Vista, hvor i alt 20 mennesker mistede livet, da gerningsmanden trådte ind med et ladt våben og åbnede ild.

Det fortæller den unge kvinde på 19 år til nyhedsbureauet AP.

Folk evakueres fra storcenteret i El Paso, Texas. Foto: ictoria Balderrama/Social Media via REUTERS

Hendes seks år ældre søster, der var mor til tre, var taget i Walmart i butikscenteret for at købe de sidste ting før skolestart, da mareridtet begyndte.

Med sig havde Jordan sin yngste søn på blot to måneder.

Da skuddene begyndte at lyde, forsøgte Jordan ifølge sin søster at skærme sønnen mod dem – og det førte til, at hun selv blev ramt og mistede livet.

Den lille dreng kom samtidig til skade. Dog ikke på grund af skuddene, men sandsynligvis som følge af moderens fald.

Folk evakueres fra storcenteret i El Paso, Texas. Foto: Victoria Balderrama/Social Media via REUTERS

»Da hun blev ramt, holdt hun ham, og hun faldt ned over ham, så det er derfor, han har brækket nogle knogler,« forklarer Leta Jamrowski til AP og tilføjer:

»Han lever, fordi hun gav sit liv for ham.«

Med i Walmart var også Jordan Anchondos mand, Andre Anchondo, men Leta Jamrowski fortæller, at hun endnu ikke har hørt, om han overlevede angrebet.

Det frygtes derfor, at han også er blandt ofrene.

Her ses en kvinde under en mindehøjtidelighed i en kirke i El Paso. Foto: MARIO TAMA

En amerikansk mand på 21 år er blevet anholdt, og man mener, han er gerningsmanden.

20 personer mistede livet under skyderiet, der fandt sted i stormagasinet Walmart i El Paso, som ligger lige på grænsen til Mexico.

Derudover er mindst 24 personer blevet såret.

På de sociale medier og i flere medier florerer et navn på den formodede gerningsmand, men de officielle myndigheder har endnu ikke bekræftet identiteten på den anholdte.