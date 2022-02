I en hospiceseng lå en lille bleg pige på syv år, der var voldsomt medicineret.

I 19 dage havde hun ikke fået andet end juice og slikpinde.

Ved hendes side sad hendes bedstefar og holdt hendes hånd. Da hun åbnede sine øjne, fik hun øje på ham, genkendte ham og sagde:

»Bedstefar. Jeg er sulten.«

To dage efter var hun død.

Pigens navn var Olivia Gant, og hendes familie og læger var sikker på, hun mistede livet, fordi hun var uhelbredeligt syg.

Men senere åbenbarede den uhyggelige sandhed sig for dem og resten af verden, da Olivia Gants mor opsøgte hospitalet med sin anden datter, der ifølge moren også pludselig var begyndt at få symptomer på alvorlig sygdom. Det beskriver en række medier, herunder Denver Post, der har foretaget en omfattende gennemgang af sagen.

På en indsamlingsside på Facebook og GoFundMe kunne man følge de mange ting, som Olivia Gant ifølge sin mor led af. (Foto: Facebook)

Olivia Gant var bare 13 måneder gammel, da hendes mor Kelly Turner for første gang begyndte at skrive om Olivia og hendes søstres helbredsproblemer på en blog.

Hun forsøgte at skaffe penge til de påståede hospitalsudgifter og beskrev, hvordan både Olivia og hendes søster led af en række alvorlige sygdomme, herunder kræft.

I 2012 opsøgte Kelly Turner for første gang Childrens Hospital Colorado, hvor hun ville have lægerne til at undersøge den dengang 2-årige Olivia, fordi hun var kræsen.

Gennem de næste fem år havde Olivia Gant mindst 1.000 besøg på hospitalet. Det gennemgående problem var spisevanskeligheder og forstoppelse, og til sidst fik hun indopereret en sonde.

Flere medier har i afdækket, hvordan lægerne i høj grad behandlede datteren ud fra de ting, hendes mor beskrev, men at nogle læger begyndte at mistænke, at Olivia ikke havde de problemer, hendes mor påstod.

Hendes mor sagde blandt andet, at hendes datter ikke kunne spise noget overhovedet, men hospitalspersonalet så hende spise små portioner mad uden problemer.

Ifølge Olivias mor var det et stort ønske for hendes datter at komme ud og køre i en politibil, og Denver Police opfyldte den lille piges ønske. Få år efter arresterede de hendes mor for at være skyld i hendes død. (Foto: Denver Police)

Alt imens den lille pige gennemgik et hav af undersøgelser, operationer og indlæggelser, oprettede hendes mor indsamlinger og indkasserede mere end 600.000 kroner fra velmenende amerikanere, der gerne ville hjælpe familien.

Fem måneder inden Olivias død blev mistanken mod hendes mor forstærket.

Lægerne bemærkede, at den afføring der var i den lille piges stomipose ikke hang sammen med den mængde ernæring, hun burde få gennem sin sonde.

Det blev derfor besluttet, at Olivia skulle overvåges 24 timer i døgnet, og sundhedspersonalet noterede, at hendes mor virkede meget oprevet over den beslutning.

Da overvågningen gik i gang stabiliserede Olivias tal sig næsten med det samme, og hun fik det så godt, at hun kunne udskrives.

Men senere samme år flyttede Olivias mor hende ind på et hospice, hvor hun blev behandlet med stærk smertestillende medicin.

Olivia blev beskrevet som en glad og smilende pige, der elskede at synge, bage og danse i prinsessekjoler. (Foto: GoFundMe)

I de sidste uger af hendes liv slog hospitalet alarm om, at Olivia Gant muligvis blev påført skade i form af for meget medicin, men det var for sent.

Det har senere vist sig, at hun i tiden op til sin død kun fik 30 procent af den ernæring, hun havde brug for.

Efter Olivias død lå sagen stille, indtil hendes mor opsøgte samme hospital med Olivias 10-årige storesøster, som ifølge moren pludselig var begyndt at have smerter i knoglerne. Da lægerne undersøgte pigen, havde hun dog ingen smerter og de opdagede også, at moren løj om, at den 10-årige pige havde haft kræft som yngre.

Herefter blev Kelly Turner anmeldt for at skade sine børn, og hendes to levende døtre blev fjernet fra hende.

Torsdag i sidste uge blev der sat punktum i sagen, da Kelly Turner modtog en straf på 16 års fængsel for at være skyld i Olivia Gants død.