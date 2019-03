En ung mor lå død i to dage i sin lejlighed, før politiet fandt hende.

Ved hendes side havde hun sin kun fem måneder gamle baby, der blev hastet på hospitalet.

Den 19-årige kvinde fra Glasgow, Skotland, antages at være død som følge af type 1-diabetes, men en endelig dødsårsag er endnu ikke fastlagt.

»Jeg tror det berør os mere, fordi vi endnu ikke ved, hvad der er sket. Hvis der var gået en dag mere, hvor ville Declan (navnet på barnet, red.) så være?« udtaler den afdøde kvindes mor til Dailymail.

Det var den 19-årige kvindes mor og søster, som alarmerede politimyndighederne, da de ikke havde hørt fra den unge mor, som de normalt talte med på daglig basis.

Hun havde heller ikke opdateret sin Facebook, hvor hun normalt delte daglige opdateringer af sin baby, Declan.

Barnet blev ved politiets ankomst hastet til hospitalet, hvor han blev behandlet for dehydrering.

Han bliver nu passet af kvindens søster, der selv har to børn.

Courtney Newlands mor fortæller også, at de afspiller videoer af den afdøde kvinde for det efterladte barn, så han føler, at hun stadig er hos ham.

Den afdøde teenagemor fik diagnosticeret diabetes som fireårig og har senere i livet haft flere komplikationer, som følge af sin sukkersyge.

Før hun fik drengen Declan, gennemgik hun to spontane aborter.

Under sin sidste graviditet var hun også ofte syg og afkræftet, hvilket resulterede i at drengen Declan blev født ved et kejsersnit to måneder for tidligt.