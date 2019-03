En sørgende mor kommer med en stærk advarsel til alle forældre, efter at hendes et-årige datter blev kvalt i søvne af babyudstyr.

Danielle og Jason Duggan lever i dag i et helvede, efter at datteren Jessica Lacey døde i, hvad der betegnes som en 'tragisk ulykke' i obduktionsrapporten.

Det var ledningen til baby monitoren, som var skyld i, at datteren døde i søvne af ilt-mangel.

I dag taler forældrene for at advare andre forældrepar ifølge The Sun.

Jessica Duggan blev erklæret død på grund af iltmangel forårsaget af stærkt pres på halsen.

Efter at Jessica blev lagt i sin tremmeseng til en eftermiddagslur, bemærkede faderen, at kameraet på datterens værelse havde ændret stilling. Han gik ind på Jessicas værelse og opdagede, at hun havde formået at få fat i ledningen til monitoren, der løb langs væggen bag en hylde, og viklet den om sin hals.

Jessica, deres eneste barn, blev fløjet til Norwich University Hospital i Norwich, Storbritannien, hvor hun blev bekræftet død.

»Jeg vil råde alle forældre til at være ekstremt opmærksomme, når de installerer deres monitor« siger moderen nu til The Sun.

Parret fortæller også, at de ikke blev tilbudt nogen form for støtte, efter at Jessica døde, og det vil de gerne lave om på.

Har du mistet et barn, så er der hjælp at hente: Flere forældre oplever, at der er et behov for støtte, når man mister et barn. I Danmark findes en national sorggruppe,

Forældreforeningen - vi har mistet et barn.

Moderen forklarer, at man får tilbudt en gratis rådgiver, hvis man har aborteret, ens baby er dødfødt, eller hvis man mister et barn på grund af en kræftsygdom. Men forældrene til Jessica fik altså ingen hjælp overhovedet, selvom at de havde et slemt behov for den.

»Vi lever gennem dette helvede, men der er ingen efterbehandling, og vi vil virkelig gerne skabe opmærksomhed om det,« siger hun.

Parret fra Norfolk vil skabe opmærksomhed omkring ulykken, ligesom at de gerne ville være blevet gjort opmærksom på de mulige farer ved udstyret.

Den sønderknuste mor forklarer, at de har brugt £150 pund på babyudstyr, hvilket svarer til 1.311 danske kroner, og det er dem stadig en gåde, hvordan at deres datter formåede at få fat i ledningen.