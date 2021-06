Casey Garcia mener selv, at hun havde en god grund til at udføre det, som hun selv betegner som »et socialt eksperiment«.

»Det handler om vores børns sikkerhed,« som hun udtrykker det.

Men det fik den 30-årige amerikanske kvinde arresteret i fredags. Det skete på en skole i det texanske by El Paso, skriver Insider.

Forinden havde Casey Garcia tilbragt dagen på læreanstalten – klædt ud som sin 13-årige datter Julie: I sneakers, cowboybukser og hættetrøje. Samt ikke mindst med det obligatoriske mundbind for det meste af ansigtet, der åbenlyst var med til at gøre det sværere for lærere og sikkerhedsvagter at opdage, hvem hun i virkeligheden var.

Casey Garcia på det billede, som politiet tog af hende efter arrestationen. Foto: Foto: Politiet i El Paso

Så i time efter time deltog hun i sin datters undervisning, uden at nogen bemærkede, at hun i virkeligheden var en voksen kvinde og ikke et barn.

Af én god grund.

»Jeg fortæller jer, at sikkerheden på vores skoler er for dårlig. Det var det, jeg prøvede at bevise,« fortæller Casey Garcia i en af flere YouTube-videor, hun har publiceret om episoden:

»Jeg forsøger bare at forhindre endnu et masseskyderi, og det burde aldrig være kommet hertil.«

Casey Garcia i frokostpausen, hvor hun endda ikke har sit mundbind på. Foto: Screenshot fra video

Ifølge den lokale tv-station CBS12 News er Casey Garcia nu sigtet for at have skaffet sig adgang til skoleområdet uden tilladelse og for at have manipuleret med officielle dokumenter.

Mens hun var på skolen, lavede hun løbende optagelser for at vise, hvordan hun forholdsvist ubesværet kunne komme indenfor. Forbi sikkerhedsvagterne ved indgangen, og man kan også se hende hilse på skoleinspektøren.

»Ligner jeg en elev fra 7. klasse? Nej? Cool. Fantastisk,« som hun ironisk spørger kameraet undervejs. Se videoen øverst i artiklen

»Jeg har været her hele dagen, ansigt til ansigt med lærerne,« som hun også fortæller, mens hun sidder og spiser frokost uden sit mundbind på.

Hun indrømmer også, at hun konstant var nervøs, og at hun kun fik problemer, fordi hun havde sin telefon fremme for at filme.

»Skolen var så bekymret over, at jeg havde min telefon fremme, at de ikke engang opdagede, hvem jeg var,« siger Casey Garcia.

I syvende time gik det dog ikke mere. Her blev hun opdaget og anholdt.