Hvis man som forælder kigger på sin babymonitor og ser en anden person sammen med sit barn, ville alle nok blive en anelse nervøse.

Det var præcis, hvad der skete for den amerikanske mor Maritza Elizabeth, der efterfølgende har beskrevet forløbet detaljeret på Facebook.

'Jeg var sikker på, at der var en spøgelsesbaby i sengen med min søn, så jeg fik næsten ikke sovet,' skriver hun blandt andet ifølge The Sun.

Da Elizabeth valgte at undersøge sagen nærmere dagen efter, var sandheden heldigvis langt mindre skræmmende, end hun første troede.

Det viste sig at være hendes mand, der var synderen. Han havde nemlig glemt at lægge en topmadras på, da han skiftede sengetøjet.

»Jeg kunne have slået ham ihjel,« er de kontante ord fra Elizabeth.

Den manglende madras betød, at monitoren opsnappede et billede af en baby på et klistermærke på madrassen under lagnet.

Maritza Elizabeths opslag på Facebook har fået enormt megen opmærksomhed.

Opslaget har modtaget hundredevis af kommentarer, mens det er blevet delt mere end 279.000 gange.

Der er også flere, der har udvist forståelse for, at hun blev så bange, som hun gjorde.

»Hvis det var min datters soveværelse, var jeg blevet dårlig,« er der en, der kommenterer.