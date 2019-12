En amerikansk mor fik 14. december en opringning, der fik det til at løbe hende koldt ned ad ryggen.

I den anden ende var en mand, som havde besøgt en escort-hjemmeside, og derigennem havde fået hendes 11-årige datters telefonnummer. Da datteren ved et lykketræf ikke tog telefonen, ringede han til hende, fordi hendes nummer blev nævnt på telefonsvareren i tilfælde af nødstilfælde.

Moren, Faith Baldus, troede ikke sine egne ører, da manden fortalte hende om tingenes sammenhæng, men måtte hutigt sande, at den var god nok. Datterens nummer lå på en hjemmeside, som bruges til escortservice i Oak Creek, Wisconsin, hvor de bor.

Hun fik folkene bag hjemmesiden til at fjerne nummeret øjeblikkeligt, men inden da læste hun den beskrivelsen af den kvinde, som folk troede, de ville møde, når de ringede til datteren, og det var ikke behagelig læsning, siger hun til tv-stationen WQOW.

Datterens telefonnummer var havnet på en hjemmeside, som tilbyder escortpiger til mænd. (Genrefoto: Scanpix) Foto: ANNETT BRUHN Vis mere Datterens telefonnummer var havnet på en hjemmeside, som tilbyder escortpiger til mænd. (Genrefoto: Scanpix) Foto: ANNETT BRUHN

»At skulle læse alt dette har faktisk åbnet mine øjne for, hvor ulækker verden rent faktisk er,« siger Faith Baldus.

Hun har nu fået et nyt nummer til datteren, som ikke får at vide, hvad der er sket, før om fem år, når hun er fyldt 16 år.

»Det ville sikkert være skræmmende for hende, for hun er meget tryg og sikker på, at hendes forældre nok skal beskytte hende. Hvis det var kommet ud, at nogen kunne havde kontaktet hende direkte, og bedt om den ulækre service, kunne hun have været i store problemer, og ikke engang været klar over det, siger Faith Baldus.

Politiet i Oak Creek bekræfter over for WQOW, at datterens nummer var havnet på hjemmesiden, og siger, at det er noget, som ikke sker ofte.