»Det var et helt forfærdeligt skrig.«

I en retssal i den norske by Gjøvik fortalte en kvinde onsdag, hvordan hun en oktoberdag sidste år pludselig blev vidne til, at hendes mand dræbte deres fælles søn.

Hun hørte et skrig fra førstesalen og styrtede op ad trappen.

»Så hører jeg pludselig et skrig. Et helt forfærdeligt skrig. Jeg har aldrig hørt sådan et skrig før. Jeg stormede op.«

I et børneværelse på førstesalen mødte hende et syn, som hun aldrig glemmer: Hendes mand stod bøjet over deres søn med hænderne om halsen på ham.

Der var ingen tvivl i hendes sind: Den mand, som hun i årevis havde delt sit liv, sorger og glæder med, var ved at dræbe deres søn.

Det var helt uhyrlige scener, der onsdag blev genfortalt i retssalen i det østlige Norge, hvor sagen mod faderen til den blot 15-årige Oscar André Ocampo Overn ruller.

Drabet fandt sted i familiens hjem i byen Kapp i Norge, godt 120 kilometer nord for Oslo.

Faren (45) drepte adoptivsønnen Oscar André Ocampo Overn (15) i oktober i fjor etter at sønnen hadde fortalt andre om seksuelle overgrep faren hadde utsatt ham for

– Jeg hadde planlagt å drepe ham i natt, sa mannen til politiet

Hvor var barnevernet?https://t.co/JJqKPwXfUF — Dugelig Mor (@DugeligM) April 21, 2020

Faderen har helt fra gerningstidspunktet til nu erkendt drabet. På retssagens første dag forklarede han desuden, hvordan han havde planlagt det og på forhånd havde sørget for, at konen ikke kunne slå alarm.

Da moderen kom ind i børneværelset, forsøgte hun at gribe ind, forklarede hun i retten:

»Jeg tager fat i ham (ægtemanden, red.), og jeg tror, jeg får ham hevet væk. Jeg sparker og slår og skriger, men han overmander mig og får fat rundt om mig.«

Den 45-årige ægtemand slæbte hende ind på soveværelset, hvor han spærrede hende inde.

»Han sagde: 'Jeg tager mit liv – Oscars og mit eget.' Og så låste han døren,« forklarede den ulykkelige mor.

Manden har allerede fortalt retten, hvordan han dagen før drabet blokerede vinduet, balkondøren og en brandstige med plastikstrips, så konen ikke kunne komme ud og hente hjælp.

Oscar André Ocampo Overn blev så medtaget af overfaldet, at han døde af sine kvæstelser få uger efter.

Faderen formåede dog ikke at tage sit eget liv, men ringede i stedet til politiet.

Norsk barnevern... Ikke bare seksuellt misbrukt, også myrdet...



"Politiet mener familiefaren (45) i over to år foregrep seg flere ganger mot adoptivsønnen Oscar André Ocampo Overn (15) – før han drepte ham i fjor høst. Nå er 45-åringen tiltalt."https://t.co/0kIeFCpidw — Lilith aka EU Deplorable (@EUDeplorable) March 16, 2020

Motivet til drabet er efter faderens eget udsagn, at sønnen dagen før havde fortalt sin mor, hvordan han i flere år var blevet seksuelt udnyttet af sin adoptivfar.

Teenageren stammede fra Colombia og var blot halvandet år, da han kom til sin norske familie.

Drengen havde i flere år haft problemer med voldsomme følelser og aggressioner.

Først da moderen hørte sandheden om, hvad der var foregået i hjemmet, forstod hun, hvorfor:

»Vi vidste, før vi adopterede, at børn, som har haft en hård start på livet, kan få nogle ekstra udfordringer. Han blev født for tidligt med abstinenser og havde haft en problematisk start på livet. Han blev taget fra sin biologiske mor meget tidligt, og vi vidste, at det kan være skadeligt,« sagde hun.

I retten beskrev hun også, hvordan forældrene havde deltaget i adskillige møder med skole og kommunen om drengens udfordringer.

Først da drengen fortalte om de mange seksuelle overgreb, forstod hun, hvad der lå bag.

»Noget af det, som plager mig allermest, er, at ham, som var min nærmeste gennem så mange år, kunne udsætte vores barn for sådan noget.«