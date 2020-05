Mandag eftermiddag satte 7-årige Bella Rose Desrosiers fra Canada sig ned og tegnede den mand, der sad foran hende.

Det var hendes mors ven, der var på besøg, fordi han var nede i et sort hul, men da han så tegningen, kunne han ikke andet end at trække på smilebåndet.

Mindre end 24 timer senere var grimassen dog ændret: Iført håndjern blev moderens ven ført væk fra hjemmet af canadisk politi.

Og inde fra børneværelset blev 7-årige Bella båret livløs ud - stukket adskillige gange med to sakse.

Sådan lyder de store detaljer i den frygtelige tragedie, der i mandags fandt sted i canadiske Edmonton.

Det skriver mediet CBC, der har talt med Bellas mor, Melissa Desrosiers.

Melissa fortæller til mediet, at hun har en gammel ven, der arbejder som tattovør, og som mandag døjede med personlige problemer.

Hun overtalte vennen til at få hjælp og inviterede ham hjem til sit hus, hvor hendes to døtre på fire og syv år også bor.

Derhjemme brugte de dagen på at tale de personlige problemer igennem, og ifølge Melissa havde hun besluttet sig for at køre vennen til hospitalet, når 4-årige Lily og 7-årige Bella var blevet lagt i seng.

Mens vennen blev på sofaen, gik hun ind og lagde de to døtre i seng og kyssede dem på panden, før hun vandrede tilbage mod stuen.

Det var dog på vejen tilbage, at hun pludselig så, hvordan vennen med to sakse i hånden kom løbende ind på børneværelset og angreb Bella i sengen.

Ifølge Melissa stak han hendes datter igen og igen, mens hun intet kunne stille op.

Derfor tog hun hurtigt fat i datteren Lily og flygtede fra huset.

Kort efter blev politiet tilkaldt, og de kunne i ro og mag tilbageholde vennen inde i huset, mens lægerne på tragisk vis kunne konstatere, at 7-årige Bella var død.

Det forfærdelige drab har bragt skræk og rædsel i lokalrområdet, og BBC har talt med en nabo, der kalder situationen for »hjerteskærende«.

Siden har Melissa og andre familiemedlemmer mindet Bella på Facebook, og her bliver hun beskrivet som en livlig, intiativrig og skøn ung pige.

På villavejen var hun blandt andet også kendt for at være den lille pige, der sommetider stillede sig op foran moderens hus og serverede læskende lemonade til de mange forbigående.

Pengene for lemonaden gik til et lokalt børnehospital - det havde Bella selv valgt.

Og for at gøre ondt værre, så er det ikke den eneste tragedie, der har ramt familien Desrosiers.

For under ét år siden begik Melissas mand og børnenes far, Ben, nemlig selvmord efter ni års ægteskab.

Siden har der på Melissas Facebook-profil været masser af opslag med fokus på psykiske problemer og mentalt helbred, og ifølge hende selv var 7-årige Bella også fantastisk til at støtte sin mor efter mandens selvmord.

Men nu har familien på tragisk vis mistet endnu et medlem, og tilbage sidder Melissa med 4-årige Lily.

Ifølge Melissa er Lily »enormt ked af det« og siger til sin mor, at hun har »mistet sin bedste ven«.

Politiet har endnu ikke sigtet Melissas ven, der dog er i myndighedernes varetægt, mens efterforskningen er i gang.