51-årige Julie Loving tilbød sin datter at være rugemor, da datteren ikke selv kunne blive gravid.

Nu har hun født sit barnebarn.

Det var Good Morning America, der tidligere i år fortalte historien om, at moren var gravid med sit barnebarn.

Datteren, 29-årige Breanna Lockwood, og hendes mand Aaron havde kæmpet med at få børn, men efter at have været igennem fertilitetsbehandling, to ufrivillige aborter og en graviditet uden for livmoderen måtte parret indse, at det ikke var muligt for Breanna at føde deres egne børn.

Derfor foreslog deres fertilitetslæge muligheden for en rugemor.

Og da Julie Loving hørte om den mulighed, var hun hurtig til at tilbyde sin hjælp og agere rugemor for sin datter.

Kort inden coronapandemien brød ud, fik Julie Loving så sat et befrugtet æg op i sin livmoder.

2. november kom babyen til verden. Det skriver Breanna Lockwood på sin Instagram.

Her har hun jævnligt lagt billeder op af moderen igennem processen.

»Briar Juliette Lockwood, født den 2/11 2020 og hun har allerede fyldt vores hjerter med så meget glæde!! Min mor var en rockstjerne gennem en meget svær fødsel. Alt det hun ofrede for at bringe dette lille stykke af himlen ind i vores verden, det slår benene væk under mig,« skriver hun i opslaget og fortsætter.

»Min mor, Julie, og baby Briar har det begge fantastisk, og de er begge sunde. Jeg har SÅ MEGET, jeg gerne vil dele om den her oplevelse, men lige nu bruger jeg og min mand alt vores tid med vores lille ny.«

Babyen blev ført ti dage inden termin.