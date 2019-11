Er man en dårlig forælder, hvis man ikke laver en pakkekalender med 24 små pakker - en til hver dag frem til juleaften - til sine børn?

Den debat rejser tobarns-moderen Ann Hilde Bolstad fra Ski i Norge i et Facebook-opslag.

Hun er nemlig på ingen måde i tvivl om, hvad hun synes.

'Kære julekalender-politiet! Du spørger mig, om jeg er færdig med julekalenderne (til mine børn, red.). Tja, svarer jeg. Det er jeg jo egentlig, og det tog mig nøjagtigt to minutter,' skriver hun i opslaget på Facebook, som er formuleret som en samtale mellem to personer.

Grunden til, at det i år kun har taget Ann Hilde Boldstad to minutter at lave pakkekalender til sine børn, er, at hun har valgt at gøre det på en noget utraditionel og simplificeret måde.

Hun har købt to plader 200 grams chokolade fra det norske mærke Freia - en til hver af sine børn - som tilfældigvis består af 24 ruder chokolade. Så har hun fundet en sort sprittusch frem, markeret hver af de 24 ruder uden på indpakningen og skrevet tallene et til 24.

På den måde får Ann Hilde Boldstads børn et styk mælkechokolade hver dag frem til jul, og hun slipper for at skulle ud at købe 24 stykker' skrammel' - som hun kalder det - som, hun hverken mener, gør hendes pung, miljøet eller hendes børn gladere.

I Facebook-opslaget skriver Ann Hilde Boldstad, der arbejder som børnebogsforfatter, også, at hun foretrækker kvalitetstid sammen med sine børn frem for at bruge flere timer på at købe gaver og pakke dem ind.

Hun mener desuden, at det kan skabe et pres forældre iblandt, at lave dyre pakkekalendere til sine børn - særligt, hvis man deler billeder af dem på Facebook.

»Virkeligheden er ikke sådan, at alle vil eller har mulighed for at købe dyre ting eller give mange fine pakker til sine børn hver dag,« siger Ann Hilde Boldstad til det norske medie Dagbladet.

Hun understreger, at hun ikke ønsker at rakke ned på forældre, der laver pakkekalendere til sine børn, men blot opfordre dem til at tænke over, at ikke alle har mulighed for at gøre det så dyrt og fint.