En amerikansk pige på et år og ni måneder er død, efter hendes mor glemte hende i en varm bil.

Det, der skulle have været en helt almindelig dag, udviklede sig til et sandt mareridt, da 38-årige Nicole Engler fra Oregon torsdag den 21. juni vågnede og fandt hendes mand sovende på sofaen, skriver det amerikanske medie the Oregonian.

Han havde haft nattevagt på hospitalet 'Mercy Medical Center', og hans kone besluttede sig derfor for at lade ham sove, selvom han egentlig skulle have kørt deres fælles datter, Remington, i børnehave.

I stedet ville Nicole Engler, der arbejder som sygeplejerske, selv aflevere datteren på vej til arbejde.

Den beslutning viste sig dog at få fatale følger. Da den 38-årige mor sad i bilen, glemte hun nemlig fuldstændig, at hun havde sin knap to år gamle datter på bagsædet og satte derfor kurs mod sin arbejdsplads.

Da hun adskillige timer senere var færdig med sin vagt, fandt hun sin datter siddende, hvor hun i glemsel havde efterladt hende. Livløs og blå på bagsædet i bilen, der i løbet af de mange timer på en parkeringsplads i strålende sol og en temperatur udenfor på 26 grader var blevet opvarmet voldsomt.

Kort efter blev den lille pige erklæret død på hospitalet i Rosenburg, og Nicole Englers blev anbragt i fængslet i Douglas County - sigtet for uagtsom manddrab.

Den 38-årige mor-til-en blev sigtet for uagtsom manddrab, men er blevet løsladt mod kaution.

Torsdag den 28. juni fastslog retsmedicineren i Douglas County, at dødsfaldet var et uheld, og fredag blev Nicole Englers fremstillet for retten. Her blev hun løsladt mod en kaution på 50.000 dollars, svarende til knap 320.000 danske kroner.

Samme dag holdte Nicole Englers og hendes mand en privat mindeceremoni for deres datter. Et mirakelbarn, som det havde taget dem 15 år at få.

Ifølge New York Post er 742 amerikanske børn døde af hedeslag i tidsperioden 1998 til 2017 efter at være efterladt i en bil.