En mor fra den amerikanske delstat Texas står anklaget for at have dræbt sine to unge døtre. Hun meldte sig selv og tilstod mordene mandag aften.

Den 30-årige Madison McDonald bedøvede angiveligt sine døtre, før hun kvalte dem, rapporterede tv-stationen Fox 4, som citerede politiet.

De to døtre er den etårige Lillian Mae McDonald og hendes seksårige søster Archer Hammond. Det skriver New York Post.

Politiet i Irwing siger, at McDonald kom ind til deres hovedkvarter. Der brugte hun en telefon til at ringe til alarmcentralen og tilstå de to mord.

#New This is video of 30-year-old Madison McDonald inside the @IrvingPD headquarters last night.



Police say she showed up and used the lobby phone to call 911 and tell them she killed her two daughters, ages 1 and 6.



She's now in jail charged with two counts of capital murder. pic.twitter.com/LXHPuwcHCL — Alex Rozier (@RozierReports) April 7, 2021

Moderen boede alene med døtrene, og hun fortalte politiet, at de blev misbrugt.

Som et resultat hævdede McDonald, at hun ville gøre hvad som helst for at beskytte sine døtre. Det inkluderede 'at eliminere dem', lød det i erklæringen fra retten.

Politifolk kørte straks ud til kvindens lejlighed, hvor de fandt de to børn døde. Der skal laves en obduktion for at fastslå den nøjagtige dødsårsag.

»Vi prøver på at finde ud af, hvorfor moderen dræbte sine døtre,« siger politimanden Robert Reeves.

Den 30-årige Madison McDonald er sigtet for at have dræbt sine to små døtre. Foto: Irving Police Departement Vis mere Den 30-årige Madison McDonald er sigtet for at have dræbt sine to små døtre. Foto: Irving Police Departement

»Vi finder måske aldrig ud af det, for der er ikke noget, der gør drabet på to små børn retfærdigt,« siger han.