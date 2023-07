Sagen har rystet borgerne i Oldham i England, efter en mor dræbte sin fem-årige søn.

Nu er hun anholdt, skriver Sky News.

Den fem-årige Dylan blev nytårsaften 2021 fundet livløs, at han havde fået ni gange så meget antidepressiv medicin, som ville have været dødeligt for en voksen.

Den 38-årige mor Claira Scanlon løb over til sin onkels hus, hvor hun fortalte familien, at hendes søn hverken trak vejret eller bevægede sig.

Den 38-årige Claire Scanlon har fået 18 år bag tremmer, efter hun forgiftede sit barn.

Familiemedlemmer skyndte sig over i huset, hvor de så et syn, de sent vil glemme.

Fem-årige Dylan lå livløs i en dobbeltseng med blå mærker over hele kroppen og ansigtet.

Obduktionsrapporten viste, at den lille dreng var blevet forgiftet med Mirtazapine, som er antideprissivt medicin, der var udskrevet til hans mor.

Claire Scanlon gav til familie og ambulancereddere forskellige grunde til, at drengen havde blå mærker.

Dylan med sin far, der i dagene op til den 5-årige død modtog truende beskder.

Den 38-årige Claire Scanlon har fået en fængselsstraf på 18 år.

I dagene op til Dylans død, havde drengens far modtaget beskeder fra Claire Scanlon, hvor hun fortalte sin eksmand, at han aldrig ville se sin søn igen.

Derudover fandt politiet også en note i huset, der indikerede, at Claire Scanlon selv havde planlagt at dræbe sin fem-årige søn.

Dylans far udtalte i forbindelse med sønnens død, at sønnen brutalt blev taget fra ham.

» Dylan blev på grusom vis taget fra os nytårsaften i 2021 af den eneste person, der skulle elske og beskytte ham. Han vil blive savnet hvert minut af hver dag, og vi kan ikke sætte ord på, hvor svært det har været at udholde retssagen og lytte til, hvordan Dylan døde.«

Senioranklager Nicola Carter udtalte, at Claire Scanlon var kommet med flere forklaringer på, hvorfor den fem-årige dreng havde så mange blå mærker. Ifølge Nicola Carter var sandheden, at Claire Scanlon bevidst havde forgiftet og tæsket sin søn.