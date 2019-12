En kort telefonsvarerbesked om, at de var blevet slemt forbrændt efter et vulkanudbrud.

Det er det sidste, mødrene til et nygift amerikansk par, der fejrede deres bryllup med en rejse til New Zealand, har hørt fra henholdsvis deres datter og søn.

Det skriver Washington Post.

Det nygifte par - Lauren Urey på 32 år og Matthew Urey på 36 - var taget af sted på et krydstogtskib for at fejre, at de havde givet deres 'ja' til hinanden.

Foto: MICHAEL SCHADE Vis mere Foto: MICHAEL SCHADE

Under deres rejse havde de planlagt at tage et smut forbi den newzealandske ø White Island, der er toppen af en undersøisk vulkan.

Ifølge Lauren Ureys mor, Barbara Barham, var parret ikke nervøse for, at vulkanen skulle gå i udbrud. Men det var netop det, der skete mandag.

Aktiviteten i vulkanen havde ulmet i nogle uger - og mandag kulminerede det pludseligt. Fra det ene sekund til det andet blev aske og brandvarm damp skudt op af vulkanen, mens flere personer befandt sig ganske nær krateret.

Seks personer er indtil videre erklæret døde, mange er kommet til skade - og otte personer savnes stadig på øen. Det formodes ikke, at de vil blive fundet i live.

Ef af ofrene er blevet identificeret som White Island-tourguiden Hayden Marshall-Inman. På Facebook har hans bror, Mark Inman, bekræftet den triste nyhed:

'Min bror er gået bort, mens han gjorde det, han elskede. Tak for alle jeres beskeder,' skriver han.

Til Washington Post fortæller Barbara Barham, at hun mandag blev ringet op af cruiseselskabet Royal Caribbean, der spurgte, om hun havde hørt fra sin datter, da hverken Lauren eller Matthew var vendt tilbage til skibet 'Ovation of the Seas' efter turen til vulkanøen. Det havde hun ikke.

Ikke længe efter ringede Matthew Ureys mor til hende og sagde, at hun havde opdaget en telefonsvarerbesked fra sin søn.

»Hendes søn ringede og sagde, at de havde været på tur der, og at der havde været et vulkanudbrud, og at de var slemt forbrændt. Han sagde, at han ville ringe igen, så snart han kunne, men det at tale og foretage telefonopkald var svært. Hans hænder var så alvorligt forbrændt, at det var svært for at ham at ringe,« fortæller Barbara Barham til det amerikanske medie.

I beskeden fortalte Matthew også, at de var blevet fragtet til et hospital.

Det er det sidste, de har hørt fra parret.

»Jeg er i panik. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv. Jeg føler, at jeg burde græde, men det kan jeg ikke engang,« fortæller Barbara Barham til Washington Post.

Foto: SATELLITE IMAGE ©2019 MAXAR TEC Vis mere Foto: SATELLITE IMAGE ©2019 MAXAR TEC

En talsperson for et hospital i Auckland ringede efterfølgende til Barbara for at fortælle, at hendes datter lå på operationsbordet.

Den nederste del af hendes krop har alvorligt forbrændinger, der dækker mindst 20 procent af hendes krop.

Matthew blev ifølge Washington Post fløjet til et hospital i Christchurch, hvor han modtager behandling for forbrændinger, der dækker omkring 80 procent af hans krop.

Laurens mor er nu på vej til New Zealand, mens Matthews mor også er i gang med at arrangere en rejse dertil.

Det var i alt 47 personer på vulkanøen White Island, da den mandag gik i udbrud.

Ud over de seks omkomne og otte savnede er 31 mennesker indlagt på hospitaler med forskellige grader af forbrændinger.

27 af de kvæstede har forbrændinger på over 30 procent af kroppen, oplyser myndighederne tirsdag morgen dansk tid.

Nogle har forbrændinger på over 90 procent af kroppen. Det er således ikke sikkert, at alle de indlagte vil overleve, understreger myndighederne.