Moderen til Storbritanniens mest berygtede bondefanger kommer nu med en overraskende melding: Måske fik hendes søn Mark Acklom er hjerneblødning, da han var ung.

Den 74-årige Diana Acklom siger: »Hvad jeg er meget interesseret i, er, om det kan være en skade i hjernen, der opstod, da han blev født. Han havde nemlig en meget svær fødsel. Jeg begynder at undre mig, om der var noget ved fødslen.«

Diana Acklom, der nu er fraskilt fra Mark Ackloms far, fortæller til Skys dokumentarprogram 'Conman - The Life And Crimes Of Mark Acklom': »Jeg benægtede det længe, og så da vi begyndte at få disse seriøse problemer med ham, så tænkte jeg på det igen.«

Den 46-årige Mark Acklom blev fængslet i september fordi han bildte den fraskilte Carolyn Woods på 61 år ind, at han ville gifte sig med hende.

Det kostede hende mindst 300.000 pund (godt 2,5 millioner kroner). Det skriver Sky News.

Hun faldt for at han var en schweisisk bankmand og en MI6-agent. I virkeligheden boede han i nærheden med sin spanske kone og børn.

Han blev arresteret efter et liv fyldt med bondefangeri. Det begyndte da han som 16-årig blev fængslet for at stjæle sin fars kreditkort.

Han tog sine venner med på rejser til Europa i et hyret privatfly, før han købte en villa i London for lånte penge.

I årenes løb har han været fængslet fem gange for bedrageri i Spanien, en gang i England for at forfalske medicinske recepter og senest i Schweiz for bedrageri.

I den nye film bliver morens påstand om hjerneskade dog modsagt af psykologen Kerry Daynes.

Hun siger: »Det er indlysende at Mark Acklom har en psykopatisk, narcissistisk og Machiavelliansk personlighed.

En serie af begivenheder, har fået ham, formentlig som 15-16-årig, til at trække sig tilbage til en fantasiverden, der var bedre end den han selv levede på det tidspunkt.«

Mark Acklom skal nu på papiret sidde fem år og otte måneder i et engelsk fængsel. Men han slipper nok med mindre en tre år.

Politiet prøver at finde frem til de millioner af pund, som de tror han har svindlet sig til. Men det bliver svært, for de er formentlig gemt godt.

Acklom lavede en handel med anklagerne og erklærede sig skyldig i blot fem af de originale 20 sigtelser om bedrag af Carolyn Woods.

Han håber nu på at apellere sin dom, men er allerede nu en efterlyst person igen.

I sidste måned lavede en spansk ret en Europæisk arrestordre på ham.

Han benyttede nemlig en midlertidig løsladelse til at stikke af fra en dom.

Efter afsoningen i England venter et spansk fængsel på Mark Acklom.