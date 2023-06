En mor i Cleveland, Ohio, er tiltalt for mord på sit spædbarn.

Ifølge politiet efterlod hun sin 16 måneder gamle datter alene i sit hjem i otte dage, mens hun tog på ferie, skriver blandt andet Newsweek og ClickonDetroit.com.

31-årige Kristel Candelario fortalte politifolkene, at hun tog på ferie i Puerto Rico og i Detroit fra 8. juni til 16. juni.

I den periode efterlod hun sin datter Jailyn alene hjemme i huset uden tilsyn.

Moderen vendte tilbage til sit hjem sidste fredag og fandt det etårige barn i livløs tilstand.

Jailyn blev efterfølgende erklæret død på stedet, og politifolk bemærkede, at det lille barn var 'ekstremt dehydreret'.

Naboer siger til mediet WOIO, at det normalt var bedstemoderen, som stod for at passe barnet.

Kristel Candelario blev arresteret to dage senere og blev fremstillet i retten.

Hun er netop nu varetægtsfængslet, foreløbigt frem til sin næste optræden i retten, 28. juni.

Retsmedicineren i Cuyahoga County, hvor Kristel Candelario bor, vil desuden i en rapport fastslå den lille piges dødsårsag.