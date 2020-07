En kvinde er blevet angrebet og dræbt af en hvidhaj i staten Maine i USA.

Kvindens datter overværede det frygtelige og brutale angreb med sine egne øjne.

Det skriver BBC.

Angrebet skete mandag, da kvinden svømmede en tur med sin datter i nærheden af Bailey Island ud for kysten i Maine.

Julie Holowach. Foto: Facebook Vis mere Julie Holowach. Foto: Facebook

63-årige Julie Holowach, der blev dræbt, blev pludseligt angrebet af hvidhajen.

To heltemodige kajakroere fik hevet Holowach ind på land, men kvæstelserne efter angrebet var så alvorlige, at hun kort tid efter på tragisk vis omkom.

Et øjenvidne fortæller, at der var 'en masse blod i vandet'.

Der blev fundet en tand på stedet, der kunne bekræfte, at der var tale om et angreb fra en hvidhaj.

Grunden til at hvidhajen angreb Julie Holowach kunne være, at hun bar en våddragt, og det kan have fået hvidhajen til at tro, at det var en sæl, som der er mange af i området, og som hvidhajen lever af at spise.

Holowachs datter, der ikke blev angrebet, bar ikke våddragt.

Det er kun sket en gang tidligere, at en hvidhaj har angrebet et menneske i Maine, og det var tilbage i 2010.

Her var det en dykker, der blev angrebet. Dykkeren slap med livet i behold.