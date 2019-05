En mor fra den amerikanske stat Michigan blev øjensynligt skudt og dræbt af sin niårige søn. Hun frygtede, at hun var ved at opfostre en seriemorder, siger hendes familie.

Den 51-årige Pauline Randol blev skudt ned i sit hjem mandag. Dagen efter blev hendes søn sigtet for mordet!

Nu afslører den sørgende datter, at hendes bror, som blev adopteret for tre år siden, havde en fortid med mentale problemer.

Han kunne pludselig begynde at snerre, og det fik hendes mor til at gyse. Det skriver New York Post.

»Hun fortalte engang sin læge, at hun var meget bange for, at hun var ved at opfostre den næste seriemorder,« siger Harley Martin.

En anden datter udtalte til Detroit News, at Randol desperat havde forsøgt at skaffe hjælp til drengen.

»Til sidst fik hun en aftale ... men det var i tirsdags, og så var det for sent,« sagde Reagan Martin på 23 år.

Hun kaldte sin adopterede bror for 'en lille, sød ung mand, som havde brug for hjælp. Også mere end min mor kunne give ham'.

Harley Martin fortalte, at drengen kom fra et hjem, hvor moderen havde taget narkotika under graviditeten. Han er slet ikke klar over, hvad han har gjort.

Selvom hun har afsløret sin afdøde mors bange anelser, ønsker datteren ikke, at folk skal synes dårligt om hendes bror:

»Jeg vil gerne have, at folk skal vide, at han ikke er en dårlig dreng. Han elskede sin mor.«

Drengen gennemgår nu en psykiatrisk udredning på en af statens anstalter for unge lovovertrædere.