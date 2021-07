En 45-årig amerikansk kvinde, Tricia Jones, der frygtede bivirkninger fra coronavaccinen og derfor ikke lod sig vaccinere, blev i april smittet med delta varianten af coronavirusset og døde efterfølgende i begyndelsen af juni i år.

Det fortæller hendes mor til Fox 4 ifølge news.com.au.

Mere nøjagtigt gik kvinden bort 9. juni, efter hun blev smittet af den ekstra smitsomme og potentielt farligere delta variant, som efterhånden har spredt sig til store dele af verden fra Indien.

Flere steder har varianten forsinket yderligere genåbning af samfundet.

Er du vaccineret?

Tricia Jones' mor, Deborah Carmichael, fortæller til mediet, at hun fik det dårligt af sit eget vaccinestik, og at det muligvis var det, der skræmte datteren.

»Jeg kunne ikke overbevise hende om, at det var en god idé at blive vaccineret,« siger Deborah Carmichael.

Hun håber nu, at datterens død kan tjene som en advarsel for andre, der måske tøver med at lade sig vaccinere.

Tricia Jones blev smittet af sin søn, der var blevet smittet på sin skole.

Efter hun blev smittet, nåede hun at sige til sin mor, at hun fortrød, hun ikke havde fået vaccinen.

Tricia Jones efterlader sig to børn og mand.

Hvis man allerede er færdigvaccineret, viser foreløbige data, at man er godt rustet mod Delta-varianten.

Det viser opgørelser fra England på AstraZeneca-vaccinen og vaccinen fra Pfizer-BioNTech.