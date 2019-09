Den lille dreng står bøjet hen over toilettets kumme. Kun iført ble og uden hår på hovedet, mens hans hænder støtter på brættet.

Ved hans side står hans søster, aer og klapper ham på ryggen.

Det sort-hvide billede af de to søskende er de seneste dage blevet delt igen og igen på internettet, efter børnenes mor - amerikanske Kaitlin Burge - delte det på Facebook for at vise, at hvordan virkeligheden er, når et barn får kræft.

Ikke kun for det barn, der har diagnosen - men også for barnets søskende.

På billedet, som hun delte den 3. september, kan man derfor se hendes fireårige søn, Beckett, der gør klar til at kaste op ned i toilettet, mens hans et år ældre storesøster, Aubrey, står ved hans side og støtter ham.

'Opkast mellem lege-sessioner. At vågne op til opkastning. At stå ved sin bror side og ae ham på ryggen, mens han er syg. Det er kræft i barndommen. Take it or leave it,' skriver Kaitlin Burge til billedet, som siden er blevet delt mere end 40.000 gange.

For lidt mere end et år siden blev Beckett, der bor med sin familie i Texas, diagnosticeret med akut lymfatisk leukæmi - der også kaldes blodkræft eller børneleukæmi og er en af to akutte former for blodkræft.

I et opslag til billedet skriver Kaitlin, at det, man ikke får at vide, når et barn rammes af kræft, er, at det påvirker hele familien.

Fire-årige Beckett lider af blodkræft - også kaldet børneleukæmi. Vis mere Fire-årige Beckett lider af blodkræft - også kaldet børneleukæmi.

'Du hører om de økonomiske og medicinske udfordringer, men hvor ofte hører du om de kampe, som familier med flere børn står over for? For nogle er det her måske hårdt at se og læse. Mine to børn, som er 15 måneder fra hinanden i alder, gik fra at lege sammen i skolen og herhjemme til at side i en kold hopitalsstue sammen,' skriver hun og fortsætter:

'Min dengang fireårige datter så sin bror blive fragtet fra ambulancen til den intensive afdeling. Hun så et dusin læger smide en maske over hans ansigt, stikke ham og undersøge ham med nåle, pumpe et dusin medikamenter gennem hans krop, alt sammen mens han lå der helt hjælpeløst. Hun vidste ikke, hvad der skete. Alt, hun vidste, var, at der var noget galt med hendes bror, hendes bedste ven.'

Til CNN forklarer Kaitlin Burge, at hun tog billederne tilbage i januar.

Men selvom de er otte måneder gamle, viser de fortsat en 'typisk dag i sønnens liv'.

Efter at have været indlagt i en måned blev Beckett udskrevet og kom hjem fra hospitalet, men han skal fortsat tage piller hver aften - foruden de månedlige ture til hospitalet for at modtage kemoterapi.

I opslaget forklarer Kaitlin Burge, hvorfor datteren Aubrey har været så meget med - selvom hun er så ung og ikke altid har forstået, hvad der skete med hendes bror:

'Børn har brug for støtte og samhørighed og bør ikke blive holdt adskilt fra den person, der er syg. Det vigtigste er, at der bliver passet på dem uanset situationen,' skriver hun og fortsætter:

'Hun har tilbragt meget tid sammen med ham på badeværelset, mens han kastede op. Hun blev ved hans side. Hun støttede ham, og hun tog sig af ham. Den dag i dag er de tættere. Hun passer altid på ham.'

Beckett er ifølge CNN først færdig med sin behandling i august 2021.

B.T. har været i kontakt med Kaitlin Burge og har fået lov til at bringe billederne i en artikel.

Moderen fortæller, at familien er blevet meget overrasket over, hvor vidt og bredt billederne er nået ud.

'Det regnede vi virkelig ikke med. Men den slags billeder er ikke usædvanlige at se på Becketts side, da vi har været meget åbne omkring hans rejse allerede fra begyndelsen af,' skriver hun i en besked.