En mand fra Arizona i USA har tilsyneladende bortført sin søn på bare 10 måneder ved at hoppe ind i morens minivan.

Samtidig dræbte han sin søns mor, som desperat forsøge at hænge fast i bilen. Det skriver New York Post.

Manden, den 30-årige Eric Maes, blev efterfølgende anholdt i Phoenix. Han blev tilbageholdt for mordet på den ligeledes 30-årige Brittany Martie, moren til den lille dreng, oplyser politiet.

Det hele begyndte med, at moren var i gang med at få sin baby ind i minivanen uden for sit hjem i Peoria. Pludselig sprang Maes ind på førersædet og begyndte at køre bort med babyen, oplyser politiet.

Vidner sagde, at moren holdt fast i den kørende bil, men at hun blev kastet af, da den satte farten op.

Da politiet nåede frem, fandt de Martie liggende alvorligt såret. Hun blev i al hast kørt på hospitalet, hvor hun døde af sine kvæstelser.

Der blev straks sendt en efterlysning ud efter den savnede baby, som blev fundet, efter politiet rykkede ud til et forladt barn i den nordlige del af Phoenix.

Ifølge politiet havde Brittany Martie alene forældremyndigheden over sin søn.

Eric Maes blev anholdt og taget med på stationen til afhøring.