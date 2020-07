En treårig datter sultede ihjel i den japanske hovedstad, Tokyo, efter at hendes mor lod hende være alene hjemme og tog på en otte dage lang rejse hele 900 km væk.

Årsag: Moderen skulle besøge sin kæreste.

Den 24-årige Saki Kakehashi fortalte politiet, at hun ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig, at datteren Noa kunne dø af dehydrering og sult.

Den fraskilte mor sagde, at hun troede, at det ville 'være i orden' at lade barnet være alene hjemme. Det rapporterer The Japan Times.

Hun rejste væk for at besøge sin elskede på Kyushuøen ved Japans sydligste kyst. Det er næsten to timers flyvning fra Tokyo.

Saki Kakehashi blev anholdt tirsdag. Næsten en måned efter, at hun var kommet hjem og havde fundet sin datter liggende uden livstegn i lejligheden.

Hun ringede straks efter hjælp og fortalte, at Noa ikke trak vejret. Der skriver dailymail.

Datteren havde ble på, som ikke var blevet skiftet i dagevis. Hun havde udslæt på bagdelen.

En obduktion fastslog, at hun havde symptomer som et misbrugt barn, og at hendes mave var helt tom!

Ifølge Noas børnehave havde pigen ikke været der i over et år.

Kakehashi har indrømmet de beskyldninger, der er blevet fremsat mod hende.