Han dræbte hendes fem børn, men alligevel bad hun om, at retten ville udvise ham nåde.

Ikke for hende, men for deres små børn, der havde elsket deres far højt. Da dommen faldt torsdag, valgte juryen dog at se bort fra det - og i stedet idømme ham den strengeste straf muligt.

Det var den 28. august 2014, at den amerikanske kvinde Amber Kyzer først fandt ud af, at noget ikke var, som det burde.

Om morgenen klokken 07 ringede hun, som hun altid gjorde, til sine fem børn, der boede hos hendes eksmand - 37-årige Timothy Jones Jr. - for at høre, hvordan de havde det. Det skriver CNN.

De fem børn blev henholdsvis kun otte, syv, seks, to og et år. Vis mere De fem børn blev henholdsvis kun otte, syv, seks, to og et år.

Men noget var anderledes.

I baggrunden kunne hun høre, hvordan børnene skreg, og hendes ene søn, som hun talte med, lød som om, han gispede efter vejret.

Derefter valgte eksmanden at lægge telefonen på. Og selvom hun gentagne gange forsøgte at ringe dem op igen, var der ingen, der tog den i den anden ende.

Senere stod det klart, at Timothy Jones Jr. havde taget livet fra de fem børn:

Merah på otte år, Elias på syv, Nahthan på seks, Gabriel på to og Abigail på et år.

I den efterfølgende retssag kom det ifølge NBC News frem, at faderen først havde dræbt seksårige Nahthan i 'et blindt raserianfald', efter drengen over telefonen havde fortalt sin mor - og ikke ham - at han var kommet til at ødelægge en stikkontakt.

Efter ægteparret to år forinden var blevet skilt, var Timothy Jones Jr. angiveligt begyndt at mishandle sine børn ved at give dem strenge straffe, hvis de gav udtryk for, at de hellere ville være sammen med deres mor end med ham.

Han var endt med at få den fulde forældremyndighed, fordi Amber Kyzer på det tidspunkt ikke havde noget job og dermed ingen fast indtægt. Hun mente derfor, at det ville være bedst for børnene at bo med deres far, der arbejdede som computeringeniør.

Nahthan døde under den straf bestående af hård fysisk træning, som faderen uddelte til ham, lød det i retten ifølge NBC News.

I timerne efter tog Timothy Jones Jr. ud for at købe cigaretter med sin ældste datter, så hun ikke kunne ringe efter hjælp - mens han lod de tre øvrige børn blive tilbage i huset, hvor deres brors lig lå.

Da han kom tilbage, besluttede han sig for at dræbe dem alle.

Han kvalte syvårige Elias med sine bare hænder, før han gjorde det samme med otteårige Merah. Derefter fandt han et bælte, som han brugte til at tage livet fra de to mindste børn, da han mente, hans hænder var for store.

Efterfølgende pakkede hans deres lig ind i sorte affaldssække og lagde dem i sin bil, som han kørte rundt i i ni dage, før han endte med at smide dem ud og forsøgte at gemme dem.

Han blev dog senere stoppet af en politibetjent, som undrede sig over den kraftige lugt i bilen - og det førte til, at sagen begyndte at rulle.

I retten stod han til enten at få livstid eller dødsstraf. Anklageren, Rick Hubbard, argumenterede for, at livstid bag tremmer ville være for mild en dom.

»Hvis I på nogen måde er i tvivl om, hvilken straf der er passende for denne mand, så kig i posen,« sagde han henvendt til juryen med henvisning til affaldssækkene.

Amber Kyzer under retssagen. Foto: Tracy Glantz Vis mere Amber Kyzer under retssagen. Foto: Tracy Glantz

Omvendt valgte Amber Kyzer - efter hun tidligere havde vidnet mod ham - i denne uge at bede om, at juryen ville udvise nåde.

»Han udviste ingen nåde over for mine børn. Men mine børn elskede ham, og hvis jeg taler på deres vegne og ikke min, så er det det, jeg vil sige,« fortalte hun.

Hun slog dog fast, at intet ville kunne tilgive ham for det, han havde gjort:

»Hvis jeg personligt kunne rive hans ansigt af, så ville jeg gøre det. Men det er mor-bjørnen i mig, der taler. Jeg ønsker ikke for Jones-familien, at de skal føle det, som jeg følte, da jeg mistede mine venner,« forklarede hun og understregede, at hun er imod dødsstraf.

Da den endelige dom faldt torsdag, var juryen dog ikke i tvivl.

Enstemmigt idømte de Timothy Jones Jr. dødsstraf. Det skriver BBC.

Det tog juryen - der bestod af syv mænd og fem kvinder - to timer at nå frem til beslutningen. Hvis de ikke havde været enige, var han blevet idømt livstid bag tremmer.

Selv havde Timothy Jones Jr. indrømmet, hvad han havde gjort - men han argumenterede for, at han 'var sindssyg i gerningsøjeblikket'.