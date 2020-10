»Badedyr? Bare smid dem ud!«

Sådan lyder opråbet fra en amerikansk mor efter, at et tilsyneladende harmløst badedyr nær havde kostet hendes lille dreng synet.

Faktisk blev den to-årige Baylor så syg af en infektion efter en tur i badekarret med de små dimser, at han måtte behandles på intensiv.

Derfor advarer hans mor, bloggeren Eden Strong, nu andre forældre om, hvilken skade bakterierne inden i de små legetøjs-ting kan forvolde.

»Jeg kan bare huske, at jeg bad: 'Please, tag ikke hans øjne. Han har sådan nogle smukke øjne,« fortæller Eden Strong til tv-kanalen CBSN Chicago.

Legetøjet, den lille Baylor sad med, var af den slags, der er designet til at sprøjte med vand, når man klemmer på det. I bunden af legetøjet er der et hul, og derfor er der altid en lille smule vand inden i legetøjet.

Moderen beskriver, hvordan hendes lille søn ved et uheld kom til at sprøjte vand i øjet på sig selv.

Kort efter blev hans øje rødt og irriteret, men i løbet af blot 12 timer udviklede han en alvorlig infektion.

»Hans øje stod ud fra hans ansigt. Det var helt dækket til. Han fik meget høj feber.«

På et tidspunkt var drengen så syg, at han blev indlagt på hospitalet. Her sagde lægerne, at han risikerede at miste synet eller i værste fald at få en hjerneskade.

Oplevelsen kommer i den grad bag på hende. Selvfølgelig mest fordi hun var bekymret for sin søn, men også, fordi hun altid er omhyggelig med sine børn hygiejne.

Eden Strong var nemlig udmærket klar over, at der kan gemme sig bakterier og mug i vandlegetøj, og derfor har hun også altid været omhyggelig med at rense sine børn legetøj.

Alligevel var det ikke lykkedes for hende at undgå, at der ophobede sig sundhedsskadelige bakterie i legetøjet.

I en opslag på Facebook advarer hun andre forældre om legetøjet og understreger, at selv om legetøjet umiddelbart så rent ud, så var de fyldt med bakterier.

Det viste sig, at hendes søn havde cellulitis, som er en akut bakterieinfektion i de dybere hud lag og underhud, som kan udvikle sig meget alvorligt.

Efter en uges mareridt for Baylon og hans familie, blev han igen rask og slipper uden mén.

»Badedyr! Bare smid dem væk! Du kan ikke vaske dem, det går bare ikke!« slutter hun sit opslag på Facebook og understreger, at faren ikke er til at se med det blotte øje:

»Jeg har ingen mugne billeder af legetøjet at vise frem, for muggen kunne ikke ses og er umulig at tage billeder af. Du kan ikke se bakterier, og det har jeg vidst siden naturfagstimene i 6. klasse, men jeg troede, at jeg havde styr på det beskidte legetøj. Jeg tog fejl!«