Smitten er faldet betragteligt i Liverpool siden starten på 'Operation Moonshot', Boris Johnsons ambitiøse plan om at få genåbnet Storbritannien gennem løbende massetestning af alle i Storbritannien.

Premierminister Boris Johnson er kendt for pompøse udmeldinger uden alt for meget indhold, så der var naturlig skepsis omkring 'Operation Moonshot'.

»Ligesom månerejsen i 1969, så igangsætter vi et projekt, vi endnu ikke har teknologien til at udføre. Men den får vi. Vi går målrettet efter at have hurtigtest klar til hele befolkningen om kort tid,« sagde Boris Johnson i september.

Liverpool hårdest ramt

Liverpool var i efteråret den storby i Storbritannien, der var hårdest ramt af covid, og byen med 500.000 indbyggere blev udvalgt som pilot for 'Operation Moonshot'. I november påbegyndte man med militærets hjælp gratis massetestning. Håbet var at få så mange som overhovedet muligt testet, så hurtigt som muligt.

»Her halvanden måned efter skal forsøget evalueres,« fortæller Liverpools sundhedschef, Paul Brand, til B.T.:

»Pilotprojektet i Liverpool har været en succes. Vi har lært en masse, både godt og skidt, men selv de negative oplevelser er jo gode i et forsøg som dette. På positivsiden, så har vi fået testet mere end 200.000 af byens borgere, og vi har fået stoppet en række smittekæder. Det negative er, at vi må konstatere, at der er befolkningsgrupper, som det er svært at nå. Det skal vi arbejde på, og det skal gå stærkt«.

Med i maskinrummet

B.T.s korrespondent blev inviteret indenfor på et af byens mange testcentre. Jeg stod i kø sammen med de studerende foran Liverpool University.

»Jeg synes, det er fantastisk, at der er sådan et tilbud,« fortæller Samantha Smith, en af de studerende.

»Selve testningen var hurtig og smertefri. Gennem en app på telefonen blev jeg føjet til covid-19-systemet. I fremtiden kan både jeg og systemet følge med i mine test, og appen minder patienten om at huske at få en ugentlig test.«

»Jeg blev ført ind i en hal fuld af hvide bokse. Gennem et hul i væggen på en af disse fik jeg udleveret en vatpind og blev instrueret i at gnubbe den mod mandlerne i halsen og langt op i næsen. Den blev afleveret tilbage, og så var jeg ude igen. Det hele tog under tre minutter.«

Professor Louise Kenny fra Liverpool University er ansvarlig for udrulningen af massetestning i Liverpool.

Gennem et hul i væggen får man udleveret en vatpind og bliver instrueret i at gnubbe den mod mandlerne. Billedet her er fra Wavertree Tennis centre i Liverpool. Foto: PETER POWELL Vis mere Gennem et hul i væggen får man udleveret en vatpind og bliver instrueret i at gnubbe den mod mandlerne. Billedet her er fra Wavertree Tennis centre i Liverpool. Foto: PETER POWELL

»Vores erfaring fra Liverpool er, at der er et stort problem med asymptomatisk smittede. I de første fire uger fangede vi mere end 1.000 smittede, der ingen symptomer havde. Alene her fik vi brudt smittekæder, der ville have ført til yderligere mange tusinde flere patienter. For at få brudt disse smittekæder skal folk lade sig teste løbende. Det dur ikke med en enkelt test i ny og næ, det skal sættes i system,« fortæller Louise Kenny til BT.

»Hurtigtest er vigtige. De mere præcise PCR-test (dem, vi også bruger i Danmark), har det problem, at de skal behandles i et laboratorie, og det tager op til to døgn at få svaret. I den mellemliggende tid kan patienten snildt være blevet smittet eller have smittet andre. Hurtigtest er mindre præcise, men til gengæld kan man reagere med det samme på resultatet. Det har været afgørende her.«

Kritik af hurtigtest

Der har i videnskabelige kredse været stor kritik af brugen af hurtigtest, fordi de første resultater fra Liverpool viser, at de giver 'falsk negativ'-resultat hos hver tredje patient. Det er spild af penge og samtidig potentielt farligt, fordi folk tror, de er raske, men ikke er det, siger kritikere.

»Jeg er ikke enig. Det vigtige er, hvordan vi bruger de test, vi tager. Test er det eneste våben, vi har, indtil alle er vaccineret, og vi skal vænne os til at bruge dem til det, de er gode til. Hurtigtest er billige, vi har masser af dem, og jeg tror, det ender med, at vi alle bliver testet hver femte dag, måske endog hver tredje. Og så gør det ikke så meget, at der er nogle 'falsk negativ'-resultater imellem.«

Professor Kenny undrer sig over den udbredte skepsis i forhold til hurtigtest.

»Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er jo et brugbart værktøj, der kan redde liv. Forestil dig, at et skib gik ned, og at du kun havde redningskranse til to ud af tre. Ville du så ikke bruge dem alligevel? Hurtigtest er ikke perfekte, men det er der få ting, der er.«

Resultatet fra 'Moonshot'-pilotprojektet i Liverpool er endnu ikke offentliggjort, men det står allerede klart, at massetestning i havnebyen forsætter. Liverpool er gået fra at være i højeste nedlukningskategori til igen at kunne holde restauranter og pubber åbne, mens London, hvor der ikke er massetestning, er gået den anden vej. På trods af den højlydte kritik, der ifølge professor Louise Kenny i virkeligheden kommer fra et lille mindretal af videnskabsfolk, der bare er meget højlydte, så tyder noget på, at løbende massetestning virkelig gør en forskel.

Er det pengene værd?

Spørgsmålet er, om det er de mange penge værd? Det er svært at vide, hvor meget 'Operation Moonshot' kommer til at koste. Financial Times mener at vide, at der lige nu er afsat 40 milliarder pund (cirka 330 milliarder kroner).

»Jeg tror ikke, det bliver helt så dyrt. Prisen på hurtigtest falder hele tiden. Lige nu koster de 4 pund stykket (cirka 33 kroner). Det er klart, at der skal være en løbende vurdering af forholdet mellem pris og resultat, men det koster jo også rigtig mange penge, at samfundet holdes lukket,« siger Louise Kenny.

B.T.s korrespondent har over de seneste par dage talt med høj som lav i Liverpool, og jeg er ikke stødt på en eneste, der ikke synes, at massetestning, som den foregår nu, er en god idé.

Det betyder naturligvis ikke, at disse mennesker ikke findes, og forsøget i Liverpool har vist, at det især er vanskeligt at få udsatte grupper og borgere, der ikke taler engelsk, med i forsøget. Men kan man både tro på det, man hører på gaden, og på eksperterne fra Liverpool, så er massetestning kommet for at blive – så længe covid-19 er vores uvelkomne altdominerende gæst.