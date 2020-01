Monty Python-stjernen Terry Jones døde tirsdag aften efter en årrække med en sjælden form for demens.

Den britiske komedieskuespiller Terry Jones, som de fleste vil genkende som et medlem af Monty Python, er død, 77 år gammel.

Det oplyser hans agent ifølge Sky News. Hans familie har ifølge nyhedsbureauet AFP bekræftet dødsfaldet i en udtalelse.

Heri bekræfter familien, at Terry Jones gik bort tirsdag aften med sin hustru, Anna Söderström, ved sin side.

Terry Jones døde ifølge familien efter en "lang, ekstrem modig" tid med den sjældne form for demens FTD. Trods sygdommen var han til det sidste tid "ved godt humør", lyder det ifølge AFP fra familien.

FTD adskiller sig fra eksempelvis Alzheimers sygdom ved, at den ofte kommer tidligere i livet - oftest når patienten er mellem 45 og 65 år.

Terry Jones var et af seks medlemmer af den britiske gruppe Monty Python. Han er det andet medlem af gruppen, der dør.

I 1989 døde Graham Chapman, der blandt andet er kendt for sin rolle som Brian i "The Life of Brian". I samme film spillede Terry Jones rollen som Brians mor.

/ritzau/