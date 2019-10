Alabamas hovedstad Montgomery – engang kendt som konføderationens højborg og senere fødestedet for borgerrettighedsbevægelsen – har onsdag valgt sin første sorte borgmester, siden byen blev grundlagt i 1819.

Den 45-årige skifteretsdommer Steven Reed blev valgt som den næste borgmester, efter han besejrede forretningsmanden David Woods.

Steven Reed fik omkring 67 procent af stemmerne ved afstemningen. Det siger de foreløbige resultater.

Reed siger, at hans kampagne handlede om byens fremtid og 'alle de ting, der binder os sammen, mere end om det, der holder os fra hinanden.'

Han var den første skifteretsdommer, der blev valgt i Montgomery County, og han var den første, der lavede vielsesattester til homofile borgere i staten Alabama.

Hans modstander, Davis Woods, ejer tv-stationen WCOV-TV. Det skriver New York Post.

Reed bliver den første sorte borgmester i en by, hvor de hvide valgte at stifte sydstaterne i 1861. Byen var den første hovedstad for sydstaterne.

Byen har også spillet en central rolle for borgerrettighedsbevægelsen.

Byens rådhus ligger ikke langt fra den kirke, som Martin Luther King prædikede i. Den ligger også nær det sted, hvor Rosa Parks blev arresteret for at nægte at efterleve reglerne om segregation i busserne.

Reen skal afløse den nuværende borgmester Todd Strange. Han har været på posten siden 2009 og ønskede ikke genvalg.

Der bor omkring 200.000 mennesker i Montgomery. 60 procent af indbyggerne er sorte, og byen har mistet indbyggere i årevis.

Der er mange ting at tage fat på i byen, og en af dem er kriminaliteten.

Men 'vi er en by, der ønsker at bevæge os fremad; en by, der vil have en vision for fremtiden; en by, der vil have bedre muligheder for alle', som Reed fortalte nyhedsbureauet AP, mens han ventede på resultatet.