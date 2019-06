Den serbisk-ortodokse kirke i Montenegro er på barrikaderne på grund af plan om at beslaglægge kirkens ejendom.

Tusindvis af mennesker samlede sig lørdag foran den serbisk-ortodokse menigheds store kirke i Montenegros hovedstad, Podgorica, for at vise deres utilfredshed med regeringen.

Serberne mener, at regeringen forsøger at stjæle kirkens ejendom via et lovforslag om religionsfrihed.

Sagen er eskaleret, efter at regeringen i maj fremlagde lovforslaget, der siger, at religiøse faciliteter, som var ejet af staten Montenegro inden 1918, da staten mistede sin uafhængighed, igen skal være statens ejendom.

Montenegro fik sin uafhængighed igen fra Serbien i 2006.

Den største religiøse gruppe i staten på Balkan er de ortodokse serbere. Deres kirkesamfund, kaldet SPC, mener, at regeringen nu forsøger at beslaglægge kirkens ejendom.

Ved lørdagens friluftsarrangement læste biskop Joanikje en erklæring op. Her kaldte han lovforslaget for "antireligiøst" og en "forberedelse til at plyndre kirkens ejendom".

Montenegros regering blev opfordret til at trække forslaget tilbage, for det er "imod den ortodokse kirke, dens præster, biskopper, nonner og tilhængere".

Næsten 72 procent af Montenegros befolkning på blot 620.000 mennesker regnes for ortodokse.

Etniske serbere udgør 29 procent af befolkningen.

Præsident Milo Djukanovic beskyldte i maj SPC for at forsøge at "opretholde sit religiøse monopol" i Montenegro.

Præsidenten varslede, at den uafhængige montenegrinsk-ortodokse kirke skal fremmes.

Denne kirke anerkendes imidlertid ikke af den serbisk-ortodokse kirke eller af andre ortodokse kirker.

Aleksandar Vucic er Serbiens præsident, og han har også blandet sig og opfordret Montenegros regering til at droppe lovforslaget.

Det er ikke faldet i god jord.

Regeringen i Montenegro har svaret, at den ikke tillader "nogen, herunder Serbien, at blande sig i dens beslutninger".

/ritzau/AFP