Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den er fire meter lang og dens bid er særdeles kraftigt. Hajen, som efter al sandsynlighed bed australieren Chris Davis til døde ved stillehavsøen Ny Caledonien den 19. februar, er blevet fanget.

Han havde ikke en chance for at slippe fra angrebet i live. Selvom han var triatlet, så var hans skæbne beseglet, da hajen bed.

Den 59-årige Chris Davis døde af sine sår, efter at være blevet bidt på armene og benene, mens han svømmede 150 meter fra bredden på stranden Château-Royal. Det skriver dailymail.co.uk.

Det var det tredje hajangreb de seneste uger. En lokal lærer mistede sit ben den 29. januar, og en dragesejler var heldig, da han slap uskadt fra et angreb en uge efter.

Den 59-årige Chris Davis blev bidt ihjel af en tigerhaj. Foto: Departement of Foreign Affairs Vis mere Den 59-årige Chris Davis blev bidt ihjel af en tigerhaj. Foto: Departement of Foreign Affairs

Chris Davis var på ferie i Ny Caledonien, da han blev bidt i et voldsomt angreb, som kun varede i ti sekunder.

Han blev reddet af nogle jetskiere, som tog ham i land hvor paramedicinere forsøgte at vække ham til live i 40 minutter.

Men det var forgæves. Han døde af sine sår.

Små børn på stranden blev vidne til både hajangrebet og forsøget på at redde hans liv. De fik hjælp at deres forældre.

Stranden blev straks lukket, og droner blev sendt op i forsøget på at finde dræberhajen.

De lokale myndigheder mener at de nu har fanget hajen. Det er en fire meter lang tigerhaj, som bed på krogen tre dage efter hajangrebet.

Der findes chokerende optagelser af øjeblikket, hvor Chris Davis bliver angrebet. På filmen kan man se en svømmer, der flagrer mens vandet omkring ham er i oprør.

I en udtalelse siger Chris Davis kone og tre sønner, at de »er dybt berørt, efter at have mistet vores elskede mand og far«.

»Chris var software-programmeringskonsulent og triatlet. Han repræsenterede Australien ved flere lejligheder ved VM«, hed det i udtalelsen.

»Det stakkels offer lå med hovedet under vand, da jetskierne nåede frem, sagde en gæst på Hotel Chateau,« der ligger i nærheden.

»Der var blod over det hele, og vi kunne se det fra stranden. Der var så mange folk i vandet på samme tid – og stranden blev først åbnet for få dage siden.«