Et absolut monster, som efterlod en pige på kun 14 måneder så medtaget efter et sex-angreb, at hun skulle igennem en operation – og derefter forsøgte at give hendes mor skylden – er blevet fængslet.

Den 43-årige Alan Kusz slog til i det 14 måneder gamle barns hjem i Ayrshire, Skotland, den 9. april 2018.

Dommeren i retten i Glasgow fik fortalt, hvordan Kusz forsøgte at give hendes mor skylden for babyens sår.

Det var skader, som lægen beskrev som 'de værste', han nogensinde havde set.

Kusz var tit i selskab med barnet og dets mor. Da betjente anholdt ham, sagde han, at han den aften havde forladt babyen og moderen for at gå en tur med sin hund.

Han insisterede på, at babyen skreg, da han kom tilbage, før hun senere endte på hospitalet. Det skriver The Sun.

I sidste måned faldt dommen så: Kusz blev dømt for seksuelt at have overfaldet barnet, så hun bliver funktionshæmmet resten af livet.

Og onsdag i denne uge fik han så fængsel i 10 år ved retten i Edinburgh.

Dommer Lord Armstrong sagde ved udmålelsen af dommen, at Kusz nægtede at acceptere sin skyld – og han fortsat vil være en risiko for børn i fremtiden.

»Det er vanskeligt at forestille sig et mere sårbart offer. Samfundet har foragt for den slags opførsel, og det er op til retten at reflektere dette. Unge og sårbare børn har brug for vores omsorg og beskyttelse,« sagde dommeren.

»Jeg er tilfreds med, at der, i dit tilfælde, ikke er noget anvendeligt alternativ til fængsel.«

Den 14 måneder gamle pige måtte opereres efter sex-overfaldet. Ifølge en børnelæge var skaderne 'de værste', han nogen sinde havde set.

Først senere blev Alen Kusz anholdt, og en dna-test hjalp til med at placere ham på stedet, hvor det horrible angreb fandt sted.

Barnet er ganske vist kommet sig over operationen, men det er svært at sige, hvad fremtiden for hende vil bringe.