Det østrigske monster Josef Fritzl, der fik syv børn med sin datter, mens han holdt hende indespærret som sexslave i 24 år, kan måske komme ud af fængslet efter 16 års fængsel.

Ifølge en psykiatrisk rapport anses han nemlig ikke længere for at være en trussel mod offentligheden, skriver nypost.com.

Det var i 2009, at Josef Fritzl, der nu er 88 år, modtog en livstidsdom for incest, voldtægt, tvang, falsk fængsling og slaveri af datteren Elisabeth i kælderen i hans hjem i den østrigske by Amstetten.

I dommen fremgår det, at Fritzl vil være berettiget til prøveløsladelse i år, og chancen for, at der sker, ser ud til at være sandsynlig, efter at en psykiatrisk rapport fastslog, at han 'ikke længere er farlig'.

»Jeg er allerede i gang med at opnå en betinget udskrivning af ham,« siger Fritzls advokat, Astrid Wagner, til det lokale nyhedsmedie Kronen Zeitung.

Går ansøgningen om prøveløsladelse igennem, er det dog ikke planen, at Josef Fritzl kommer til at gå frit rundt.

»Hvis ansøgningen bliver godkendt, hvilket jeg antager vil være tilfældet, vil jeg gerne sikre, at han får en plads i et hjem for svage mennesker,« siger advokaten til det britiske medie Mirror.

I rapporten, der er udarbejdet af Heidi Kastner, som er retspsykiatrisk ekspert på Linz University, anbefales det da også, at han kommer på et plejehjem, hvor han kan leve de sidste af sine år.

Det er ikke afgjort, hvornår den endelige beslutning om vil blive truffet.

I rapporten skal det også fremgå, at Fritzl ser ud til at være forvirret, taler regelmæssigt med et tv, og tror på, at han er en popstjerne.

Han er angiveligt også faldet flere gange i fængslet, og han har brug for en rollator.

