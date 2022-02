En rekordhøj bølge, som målte knap 17,6 meter, er blevet registreret uden for det sydvestlige Canada.

Bølgen blev sporet tilbage i november 2020, men først nu – cirka halvandet år senere – er det kommet frem, at den faktisk var ganske særlig.

Det viser sig nemlig, at bølgen var en usædvanlig 'slyngelbølge', som kun opstår én gang hvert 1.300 år.

Det fastslår en række forskere nu i en ny rapport ifølge CNN.

»Kun få slyngelbølger er blevet observeret direkte i højsøstater, og ingen har været af denne størrelsesorden,« fortæller Johannes Gemmrich, der er en af de førende forskere indenfor havets bølger ved University of Victoria, og fortsætter:

Det var en speciel bøje placeret lidt ud for Ucluelet på Vancouver Island, der i første omgang registrerede slyngelbølgen. Bøjen henter nemlig data om havforhold, og herefter blev det så undersøgt nærmere af en række forskere.

»Sandsynligheden for, at sådan en hændelse sker igen, er først om 1.300 år,« siger Johannes Gemmrich.

Slyngelbølgen, der var omtrent lige så høj som et fireetagers byggeri, viste sig desuden udelukkende at være skabt af vindkraft. Gemmrich understreger derfor også i rapporten, at den sådanne ekstrembølger ikke må forveksles med tsunamier eller jordskælv.

Der var ingen, der kom til skade i forbindelse med slyngelbølgen tilbage i november 2020.