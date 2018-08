Tre brødre stak til søs på en frisk morgentur ud for New Zealands hovedstad, Wellington, for at dykke. Stor var deres overraskelse, da de på strandbredden fandt et monster af en blæksprutte.

Brødrene Daniel, Jack og Matthew Aplin befandt sig syd for byen, da de pludselig stødte på den blege blæksprutte.

Ifølge brødrene har de før mødt hajer, mens de har dykket, men de har aldrig set en blæksprutte på den størrelse før.

Hele 4,25 meter lang var den, skriver avisen The Sun.

En talsmand for den statslige naturpleje fortæller, at der næsten helt sikkert er tale om en 10-armet gigantisk blæksprutte.

Deres døde kroppe bliver faktisk ganske tit skyllet op på strandene.

Hannerne kan blive op til 10 meter lange og har sugekopper og modhager ned ad armene.

Den gigantiske blæksprutte er den største type, når man lige ser bort fra kolossalblæksprutten.

Der har længe floreret rygtet om gigantiske blæksprutter, der er hele 20 meter lange, men det er aldrig blevet dokumenteret.

De æder både fisk og andre blækspruttearter, og de jager formentlig alene. I hvert fald er det kun enkeltindivider, der er blevet fanget i fiskenet.

Der lever gigantiske blæksprutter i alle oceaner.