Den tidligere praktikant i Det Hvide Hus Monica Lewinsky skaber endnu engang overskrifter med sine humoristiske tweets.

Hvad har du gjort, som der har været størst risiko ved, men som har givet lavest belønning?

Da online-appen UberFacts tweetede det spørgsmål fredag, svarede Monica Lewinsky med en emoji, der er mere end tusind ord værd.

Svaret var nemlig ganske enkelt en øjeæble-emoji, som kan antyde, at man undgår en besked eller tager sig lang tid for at svare på et ubehageligt spørgsmål.

https://t.co/lrr5eCeCsA — Monica Lewinsky (she/her) (@MonicaLewinsky) May 21, 2021

Tweetet har nu fået mere end 256.000 likes og 52.000 retweets og udløst en bølge af påskønnelse for Monica Lewinskys sans for humor.

'Kinda perfect tweet,' skrev skaberen af den popuære Dilbert-tegneserie Scott Adams.

Andre skrev blandt andet 'Dette vinder dagen' og 'Jeg lo højt og tak for det'.

En række andre brugere postede memes af tidligere præsident Bill Clinton, der blev anklaget for at lyve om den affære han, fra 1995 til 1997, havde med Monica Lewnisky, som dengang var praktikant i Det Hvide Hus.

Det er ikke første gang, at Monica Lewinsky tager Twitter med storm og hyldes for hendes selvironi. For i juli 2019 svarede hun på et spørgsmål om, hvad det værste karriereråd, hun har fået, er: 'En praktikplads i Det Hvide Hus vil være fantastisk i dit CV'.

I dag arbejder Monica Lewninsky som foredragsholder, forfatter og designer, ligesom hun også betegner sig selv som antimobningsaktivist.