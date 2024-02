Monica Lewinsky er tilbage. Med et budskab.

»Hvis du vil brokke dig i de næste fire år, skal du gå ud og stemme,« lyder det blandt andet fra hende.

For efter mange år uden for den brede offentlighed træder den amerikanske kvinde nu tilbage i rampelyset.

Det sker som model for modemærket Reformation.

Det er første gang, at Monica Lewinsky stiller op som model. Foto: Reformation

Og her næsten 30 år efter, at hun på et splitsekund blev verdenskendt, fordi hun havde haft en affære med den daværende amerikanske præsident Bill Clinton, er det 'igen' i politisk øjemed.

For modeserien for Reformation er lavet i samarbejde med organisationen Vote.org.

Her er beskeden, at man som borger skal huske at stemme, når der senere i 2024 er amerikansk præsidentvalg.

»Når du stemmer, bruger du din ret til at blive hørt, og det er det mest definerende aspekt ved vores demokrati,« lyder det fra Monica Lewinsky i forbindelse med modeserien, der med reference til det kommende valg har titlen 'You’ve Got the Power'.

Monica Lewinsky og daværende præsident Bill Clinton fra start-1990erne. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Du har magten.

Og Lauren Cohan fra Reformation fortæller til magasinet Elle, at hun netop ser Monica Lewinsky som perfekt i den sammenhæng.

»Hun er utrolig sjov og klog og også en 'Ref'-babe,« lyder det.

Det er samtidig første gang, at Monica Lewinsky stiller op som model.

Til Elle fortæller hun selv, hvordan hun efter mange svære år er kommet overens med sin fortid, der i mange år har fyldt meget.

Det er sket cirka samtidig med, at hun sidste år fyldte 50 år.

»Jeg glæder mig til det nye årti, og jeg er håbefuld, hvilket stadig føles skræmmende at sige for en med mange traumer,« fortæller Monica Lewinsky.