22 år efter rigsretssagen imod Bill Clinton vendte hendes egen tilværelse på hovedet, blander Monica Lewinsky sig nu i rigsretssagen imod Donald Trump. Og hun er ikke begejstret.

»Are you fucking kidding me?« (det må sgu da være en vittighed, red.).

Sådan skrev den i dag 46-årige Lewinsky på twitter, da hun fandt ud af, at hendes gamle nemesis, Kenneth Starr nu er en del af Donald Trumps forsvarshold til rigsretssagen, der starter på tirsdag.

I 1998 blev præsident Clinton stillet for en rigsretssag, efter han under ed havde benægte sit seksuelle forhold til den unge Hvide Hus-praktikant, Monica Lewinsky.

Bill Clinton og Monica Lewinsky i Det Hvide Hus. Foto: EPA Vis mere Bill Clinton og Monica Lewinsky i Det Hvide Hus. Foto: EPA

Dengang var det selvsamme Kenneth Starr, der styrede rigsretssagen imod Bill Clinton. Og i den forbindelse lagde super-advokaten ualmindeligt stort pres på Lewinsky.

Den i dag 73-årige advokat har siden i flere interviews indrømmet, at han gik for vidt i sine afhøringer af den unge Monica Lewinsky.

»Jeg vil gerne undskylde for den smerte, jeg forvoldte frøken Lewinsky,« sagde Starr således til New York Times.

Monica Lewinsky erkendte dengang ligeud: 'Ken Starr har ødelagt mit liv'.

I 1998 argumenterede Kenneth Starr, at vidner var nødvendige i rigsretssagen imod Bill Clinton. I sit forsvar af Donald Trump forventes den i dag 73-årie advokat at sige det modsatte. Foto: LUKE FRAZZA - AFP Vis mere I 1998 argumenterede Kenneth Starr, at vidner var nødvendige i rigsretssagen imod Bill Clinton. I sit forsvar af Donald Trump forventes den i dag 73-årie advokat at sige det modsatte. Foto: LUKE FRAZZA - AFP

Dengang i 1998 argumenterede Kenneth Starr, at den amerikanske præsident burde holdes til en højere moralsk standart. Og det var ligeledes Starr, der insisterede på adskillige vidner i sagen, der afvikles i senatet.

Kenneth Starr insisterede endog på, at Monica Lewinsky selv skulle møde op foran senatets 100 medlemmer for detaljeret at fortælle om sine seksueller oplevelser med Bill Clinton. En 'oplevelse' Lewinsky kun undgik, fordi Bill Clinton appellerede til senatet og sagde, at den slags ville være for ydmygende for den 24-årige kvinde.

På tirsdag skal Ken Starr så forsvare Donald Trump, en præsident, der af over tyve kvinder er blevet anklaget for diverse former for sex-overgreb. I sit forsvar forventes Ken Starr også at argumentere, at yderligere vidner i Trump-sagen er unødvendige.

»Det bliver svært at tage ham alvorligt. Han vil sige det stik modsatte af, hvad han sagde i 1998 og 1999,« siger Chris Matthew i sit MSNBC-program 'Hardball'.

»Jeg dyrkede ikke sex med den kvinde,« gentog Bill Clinton. Det var løgn. Og derfor blev Clinton stillet for en rigsret. Efter en lang og pinlig sag blev præsidenten dog frifundet. Foto: WIN MCNAMEE - AFP Vis mere »Jeg dyrkede ikke sex med den kvinde,« gentog Bill Clinton. Det var løgn. Og derfor blev Clinton stillet for en rigsret. Efter en lang og pinlig sag blev præsidenten dog frifundet. Foto: WIN MCNAMEE - AFP

Eller som Monica Lewinsky selv ville udtrykke det:

»Are you fucking kidding me?«